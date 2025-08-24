Όπως συνηθίζει, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε έναν - έναν τους παίκτες της ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού.

Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη Stoiximan Super League της σεζόν 2025-26, καθώς επικράτησε του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0 και πλέον έχει μπροστά της τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

