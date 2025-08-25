Το μήνυμα του Ρενάτο Σάντσες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέσα από τη Λεωφόρο και η ειδική αναφορά στον Ρουί Βιτόρια.

Ο Ρενάτο Σάντσες συναντήθηκε ξανά με τον ποδοσφαιρικό του «μέντορα», Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος χαφ εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν και την Κυριακή (24/8) έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες στη Λεωφόρο.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε video του διεθνή μέσου με την πράσινη φανέλα στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαΐδης». O νέος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού τόνισε πως είναι μαχητής και έκανε ειδική αναφορά στον συμπατριώτη του τεχνικό, ο οποίος τον είχε αναδείξει στην Μπενφίκα.

Το μήνυμα του Σάντσες

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες.

Από την πρώτη μέρα που άγγιξα τη μπάλα, ήξερα πως πρέπει να παλέψω για το όνειρό μου.

Το ποδόσφαιρο μου έδωσε δύναμη, το ποδόσφαιρο μου έδωσε ελπίδα.

Ο κόουτς Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε εμένα, ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω επαγγελματικά.

Από εκείνη τη στιγμή, έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, πιστεύω στο να μη τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής!

Τώρα ήρθε η ώρα για κάτι νέο, ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση και είμαι έτοιμος!».