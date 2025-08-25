Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι της ΑΕΚ; Η απάντηση που είχε δώσει η IFAB τον Μάιο (vid)
Η ΑΕΚ μετά από 539 μέρες κέρδισε πέναλτι με Έλληνα διαιτητή στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με το οποίο άνοιξε ο δρόμος προς τη νίκη της με 2-0.
Για την φάση του 21ου λεπτού όπου ο Γκαλασβίλι πατάει τον Ζίνι, υπήρξε μία αμφισβήτηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων που θεωρούσαν πως επειδή η μπάλα είχε φύγει από τα πόδια του επιθετικού της Ένωσης και είχε καταλήξει άουτ, η φάση είχε τελειώσει.
Που βρίσκεται όμως η αλήθεια; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα την είχε δώσει η IFAB τον περασμένο Μάιο, σε ανάρτηση που είχε κάνει, παρουσιάζοντας μία φάση... καρμπόν.
Η ανάρτηση της IFAB
«Ένας επιθετικός επιχειρεί ένα σουτ και στη συνέχεια ανατρέπεται από έναν αμυντικό. Η επαφή συμβαίνει πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ποια είναι η σωστή απόφαση;», ανέφερε η ανάρτηση, συνοδευόμενη από την σχετική φωτογραφία που μία παίκτρια της Σουηδίας πατάει μία αντίπαλο από την Ισπανία, ενώ η μπάλα έχει απομακρυνθεί από την τελευταία. Όπως έγινε δηλαδή στο μαρκάρισμα του Γκελασβίλι στον Ζίνι.
Η απάντηση που έδωσε ήταν η εξής: «Ο διαιτητής καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή πέναλτι, εάν η παράβαση συνέβη μέσα στην περιοχή του αμυντικού) και παρατηρεί τον αμυντικό με κίτρινη κάρτα. Το γεγονός ότι το τάκλιν συνέβη μετά την εκτέλεση του σουτ είναι αδιάφορο, επειδή η μπάλα βρισκόταν ακόμη εντός αγωνιστικού χώρου τη στιγμή της παράβασης».
