Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε το παιχνίδια του Λεβαδειακού με την Κηφισιά για τη Stoiximan Superleague, αλλά και τις σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (25/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, αν και Δευτέρα.

Στις 19:30 πέφτει «αυλαία» στην 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται την Κηφισιά, σε ένα αρκετά αμφίρροπο παιχνίδι στη Βοιωτία, το οποίο «κλείνει» την πρεμιέρα της λίγκας. Η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από το Novasports 2.

Την ίδια ώρα στη Serie A η Ουντινέζε υποδέχεται την Ελλάς Βερόνα, ενώ στις 20:30 η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε περιμένει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στην αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της La Liga που θα μεταδοθεί από το Novasports 1.

Σειρά έχει στις 21:45 η «μάχη» της φιναλίστ του Champions League Ίντερ, κόντρα στην πάντα αξιόμαχη Τορίνο, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η πολύ δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία της Λίβερπουλ στην έδρα της Νιουκάστλ, που θα καλυφθεί απευθείας από το Novasports Prime στις 22:00.

Το πρόγραμμα κλείνει με την εντός έδρας πρεμιέρα του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης, που φιλοξενεί τη Χετάφε στις 22:30 (Novasports 2).

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: