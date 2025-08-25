Με... το δεξί ξεκίνησε στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μετά τον Μανέ οι Βραζιλιάνοι στέλνουν Μπενεντέτι και Τάλις στον Ολυμπιακό.

Sportday: Πήρε ό,τι ήθελε! Με νίκη ξεκίνησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, που άνοιξε το σκορ με πέναλτι-δώρο του διαιτητή Πολυχρόνη και του VAR-ίστα Πουλικίδη, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μάνταλος.

Livesport: Άγρια! Η ΑΕΚ του Νίκολιτς με σούπερ Ζινι, γκολ και κερδισμένο πέναλτι ήταν «σίδερο» και στην πρεμιέρα καθάρισε νωρίς και έστειλε μήνυμα στην Άντερλεχτ.

Φως των σπορ: Το γύρισε ο Γιαζίτζι. Ο Τούρκος έφερε τα πάνω κάτω για την καριέρα του με το γκολ στον Αστέρα.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Δένει τον Μανέ! Και τελευταία προσπάθεια να έρθει από τώρα. Μπενεντέτι και Τάλις στέλνουν οι Βραζιλιάνοι στον Πειραιά.

Ώρα των σπορ: Όμορφα κι ωραία! Και τώρα την Πέμπτη θα γίνει πανικός πρόκρισης.