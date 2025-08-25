Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (25/8) στο Gazzetta
Sportday: Πήρε ό,τι ήθελε! Με νίκη ξεκίνησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, που άνοιξε το σκορ με πέναλτι-δώρο του διαιτητή Πολυχρόνη και του VAR-ίστα Πουλικίδη, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μάνταλος.
Livesport: Άγρια! Η ΑΕΚ του Νίκολιτς με σούπερ Ζινι, γκολ και κερδισμένο πέναλτι ήταν «σίδερο» και στην πρεμιέρα καθάρισε νωρίς και έστειλε μήνυμα στην Άντερλεχτ.
Φως των σπορ: Το γύρισε ο Γιαζίτζι. Ο Τούρκος έφερε τα πάνω κάτω για την καριέρα του με το γκολ στον Αστέρα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Δένει τον Μανέ! Και τελευταία προσπάθεια να έρθει από τώρα. Μπενεντέτι και Τάλις στέλνουν οι Βραζιλιάνοι στον Πειραιά.
Ώρα των σπορ: Όμορφα κι ωραία! Και τώρα την Πέμπτη θα γίνει πανικός πρόκρισης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.