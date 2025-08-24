Πένραϊς: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι, χρειάζομαι χρόνο προσαρμογής» (vid)

Οι δηλώσεις του Τζέιμς Πένραϊς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού.

Ο Τζέιμς Πένραϊς έκανε το ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League, καθώς ήταν βασικός και αναντικατάστατος στη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού και το συνδύασε με καλή εμφάνιση. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και στάθηκε στη συγκέντρωση και στο χρόνο προσαρμογής που χρειάζεται.

«Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα καλά. Ήμασταν συγκεντρωμένοι μετά από μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα τέρματα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση όλων των παιδιών και πήραμε τη νίκη που θα μπορούσε να είχε και μεγαλύτερο εύρος», ανέφερε αρχικά ο Πένραϊς, ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε και στην μπαλιά που έβγαλε στο γκολ του Ζίνι:

«Είναι κομμάτι του παιχνιδιού μου. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Ενδεχομένως να ήμουν και λίγο σκουριασμένος επειδή ήταν το πρώτο μου 90λεπτο. Αλλά τα τρεξίματα προς τα εμπρός και οι σέντρες προς το κέντρο είναι κομμάτι του παιχνιδιού μου».

Όσον αφορά την προσαρμογή του σχολίασε: «Έρχομαι από τη Σκωτία, πρώτη φορά εκτός χώρας. Όλοι είναι φιλόξενοι, μιλούν αγγλικά. Χρειάζεται φυσικά χρόνος προσαρμογής και να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την απόδοσή μου στον αγωνιστικό χώρο».