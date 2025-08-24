ΑΕΚ: Η δουλειά έγινε και με όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση...

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει το παιχνίδι των Πένραις, Πινέδα, Ζίνι (γενικά καλά πήγαν όλοι) που έφερε... άσο από ημίχρονο και πολλαπλά οφέλη ενόψει Άντερλεχτ.

Πρώτο και σημαντικότερο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ενόψει ευρωπαϊκού υπέρ-τελικού, όπως είναι αυτός που έρχεται την Πέμπτη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με αντίπαλο την Άντερλεχτ, για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Πανσερραϊκό ήταν προφανώς η νίκη. Με αυτό θέλω να αναδείξω ότι ήταν δευτερευούσης σημασίας αν θα συνδυαζόταν με μπαλάρα και ευρύ σκορ (όπως πέρυσι για παράδειγμα όπου οι κιτρινόμαυροι είχαν ρίξει τάληρο στις Σέρρες) η πρεμιέρα που ήρθε ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών αγώνων με την ομάδα του Βελγίου. Ζητούμενο βασικό και μοναδικό ήταν για την Ένωση η κατάκτηση των τριών βαθμών και να συνεχίσει: όπως και έγινε με σκορ φτωχό (2-0) τελικά αν κρίνουμε από τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης, τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Δικέφαλος και εκείνες που (ελάχιστες) δέχτηκε φυσικά από τον αντίπαλο. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα δίχως καν αμυντικό μέσο!

Εδώ να σημειώσω το εξής: και καλά έκανε σε αυτό το παιχνίδι και δεν χρησιμοποίησε ως βασικί τον Γιόνσον αφού ήθελε δημιουργικά χαφ απέναντι σε ομάδα που θα έπαιζε κυρίως πίσω από τη σέντρα. Οι Μάνταλος και Πινέδα έκαναν σούπερ τη δουλειά: ο Δανός χαφ ήταν αναγκαίος στις Βρυξέλλες όπως επέλεξε να παίξει ο Σέρβος προπονητής και όχι στο ματς με τον Πανσερραϊκό. Εκτός πάντως από τη νίκη που αυτή ήρθε εύκολα, επαναλαμβάνω θα άξιζε και περισσότερα τέρματα η ΑΕΚ, υπήρξε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική παράσταση από το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς: ανάπτυξη, συνεργασίες, ειδικά από τα άκρα, εναλλαγή θέσεων, κίνηση με και χωρίς την μπάλα, συμμετοχή σούπερ στο ματς των ακραίων μπακ (δυο γκολ από αυτούς σε δημιουργία) και μια μόλις στιγμή απειλής από τον Πανσερραϊκό: παρεμπιπτόντως το ίδιο κακός με το περσινό ματς ο αντίπαλος στον οποίο η Ένωση έκανε... ατελείωτες τελικές (έως το 60' είχε φτάσει τις 21!!!).

Προφανώς σε ένα βράδυ όπου η ΑΕΚ επιβλήθηκε και μάλιστα εύκολα του αντιπάλου, διότι συνυπολογίζεται και το γεγονός ότι ο Πανσερραϊκός ήταν κακός, δεν υστέρησε κάποιος από τους κιτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον Πένραϊς ο οποίος τα πήγε περίφημα σε όλη την υποχρέωση της θέσης, τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά όπου μοίρασε τρια γκολ και ας μπήκε μόνο εκείνο του Ζίνι! Αλλά και οι Πινέδα με Μάνταλο που έκαναν ότι ήθελαν στο χώρο της μεσαίας γραμμής καθ' όλη τη διάρκεια που συνύπηρξαν εκεί. Δεν θυμάμαι εύκολα ματς όπου το 2-0 προήλθε από ανεβάσματα των μπακ, διότι και ο Ρότα φτιάχνει το πέναλτι που εκμεταλλεύτηκε ο Μάνταλος και άνοιξε το δρόμο για το πρώτο εύκολο τρίποντο στη σεζόν. Η πάσα του διεθνούς μπακ στον Ζίνι, το πάρσιμο και το μπάσιμο στην περιοχή του αντιπάλου, όλα σωστά...

Όπως και η απόφαση του Νίκολιτς να μη κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής της α αναμέτρησης. Διότι η νίκη ήρθε με τέτοιο, πειστικό σε επίπεδο και απόδοσης, τρόπο που προσφέρει αυτοπεποίθηση, καλή ψυχολογία και διάθεση ενόψει της ρεβάνς της ΑΕΚ στον υπέρ-τελικό της Πέμπτης, εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια, με αντίπαλο την Άντερλεχτ, ματς όπου παίζεται για την Ένωση ίσως και πάνω από το 50% της χρονιάς και σίγουρα το ευρωπαϊκό σήμερα και αύριο για τον σύλλογο. Μάλιστα με το σκορ στο 2-0 από νωρίς κατάφερε να κάνει και διαχείριση ο Σέρβος τεχνικός αλλά και όλοι οι κιτρινόμαυροι: μετά το 60' ο Δικέφαλος κατάφερε και έκανε παιχνίδι συντήρησης με μεγάλη επιτυχία, ενώ έδωσε και χρόνο για να έχουν ρυθμό ενόψει ευρωπαϊκής ρεβάνς οι παίκτες που ήθελε (σ.σ.: Κουτέσα).

Σίγουρα το πρόβλημα που προέκυψε από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι ο τραυματισμός του Ζίνι: του παίκτη που κέρδισε το πέναλτι και σκόραρε, κοινώς έκρινε τη νίκη της ΑΕΚ. Ωστόσο άλλο με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και εντελώς διαφορετικό με ομάδες όπως η Άντερλεχτ, αλλά και ο Άρης Λεμεσού, όπως είδαμε και αποδείχτηκε στο χορτάρι. Εκκίνηση με το δεξί λοιπόν, με όμορφη επαναλαμβάνω ποδοσφαιρική παράσταση, έναν αγώνα που απόλαυσαν οι φίλοι της Ένωσης και του ποδοσφαίρου μιας και ο Δικέφαλος έκανε ωραία, αποτέλεσμα δουλειάς, πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε με κάθε τρόπο την εστία του Τιναλίνι! Προφανώς το γεγονός ότι δεν έπαιξε καθόλου φυσικά ο Γιόνσον, στο ενδεχόμενο έστω να τον χρειαστεί την Πέμπτη, επιβεβαιώνει ότι δεν βλέπει καν! Αλλά θα μπορούσε και θα έπρεπε να τον χρησιμοποιήσει έστω από το 78' με 80' και μετά αντί του Πινέδα (να τον φρεσκάρει).

*Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση φτάνοντας σε αριθμό τις 28 παρακαλώ τελικές και ας έκανε από το 60' συντήρηση δυνάμεων και διαχείριση του αγώνα...