Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους», μια προπόνηση που έγινε στην Λεωφόρο. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Τζούρισιτς

Ο Παναθηναϊκός λόγω της αναμέτρησης με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία για τα Play Offs του Europa League δεν έδωσε το πρώτο του παιχνίδι στην Super League, μιας και το ματς με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε. Έτσι το πρόγραμμα σήμερα Κυριακή είχε προπόνηση, στην οποία μάλιστα έδωσε το παρών και ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ευχάριστα τα νέα και για τον Φίλιπ Τζούρισιτς, με τον Σέρβο να ακολουθεί μέρος του προγράμματος ενώ ο Τιν Γεντβάι έκανε θεραπεία.

Αναλυτικά οι «πράσινοι» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδας τους τα εξής για την σημερινή προπόνηση: «Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».