Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που έπαιξε εναντίον της Ριέκα θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση της πρεμιέρας στην άδεια Τούμπα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην άδεια, λόγω τιμωρίας, Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με δεδομένο ότι ακολουθεί την Πέμπτη (28/8) η ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα για τα Play Off του Europa League, δίνει ανάσες σε τέσσερις ποδοσφαιριστές (Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Ιβανούσετς) που αγωνίστηκαν στα τρία προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ο Παβλένκα θα είναι σταθερά κάτω από τα δοκάρια, με μια ολοκαίνουργια τετράδα στην άμυνα, η οποία αποτελείται από τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.

Στη μεσαία γραμμή οι Μεϊτε και Οζντόεφ θα κινούνται ως εσωτερικοί χαφ, με τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και τον νεαρό Χατσίδη (πρώτη εμφάνιση στο αρχικό σχήμα) να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, που και σήμερα θα είναι ο Τσάλοφ.