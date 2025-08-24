Ο μέσος Εντσό Μπαρντελί της Δουνκέρκης απασχολεί σοβαρά τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ο ΠΑΟΚ παλεύει για να έχει διαθέσιμο άμεσα τον Ζαφείρη, ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να κοιτάει για μέσο, αν δεν καταφέρει να έχει τώρα τον Έλληνα διεθνή.

Σύμφωνα με το footmercato, λοιπόν, ο 24χρονος δεξιοπόδαρος μέσος της Δουνκέρκης (παίζει στη Ligue 2 της Γαλλίας) Εντσό Μπαρντελί, είναι στόχος του Δικεφάλου και οι Θεσσαλονικείς με τη Ραπίντ Βιέννης είναι τα φαβορί για την απόκτησή του. Ο Μπαρντελί γεννήθηκε στις 11/4/01, έχει ύψος 1,73 και παίζει ως εξάρι και οκτάρι, ενώ το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Ο Μπαρντελί ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Λιλ, αλλά δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στη Δουνκέρκη κι έκτοτε έχει γεμάτες σεζόν. Έως τώρα έχει καταγράψει 119 συμμετοχές με 12 γκολ και 13 ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει ήδη τρία 90λεπτα με ένα γκολ και μία ασίστ.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των Γάλλων: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Εντσό Μπαρντελί, κεντρικός μέσος της Δουνκέρκης, προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων αυτό το καλοκαίρι. Ο παίκτης, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν καθοριστικός 12 φορές (7 γκολ και 5 ασίστ), και έχει ήδη συμμετάσχει σε 2 γκολ τη φετινή σεζόν (1 γκολ και 1 ασίστ), έχει προσεγγιστεί πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και τη Ραπίντ Βιέννης.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις μας, δύο γαλλικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται επίσης για τον παίκτη, ενώ ο Μπαρντελί απέρριψε προτάσεις από τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Αλ Σαμπάμπ αυτόν τον μήνα.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να προχωρήσει το ενδιαφέρον του ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, και η Ραπίντ Βιέννης, που ενημερώθηκε για την περίπτωση μετά την πώληση του Μαμαντού Σανγκαρέ στη Λανς, είναι οι βασικοί διεκδικητές για την απόκτηση του Μπαρντελί.

Αν ο μέσος της Ντανκέρκ τελικά αποχωρήσει, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική μεταγραφή για το γαλλικό πρωτάθλημα και ένα καθοριστικό βήμα στην καριέρα του Εντσό Μπαρντελί».