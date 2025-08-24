Οι αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και τέσσερα 24ωρα πριν της ρεβάνς στη Νέα Φιλάδελφεια (28/8, 21:00) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena» για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (24/8, 20:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει το Δικέφαλο σε 4-4-2. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πένραϊς μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Πινέδα - Μάνταλος στον άξονα, Ελίασον - Κοϊτά ακραίοι χαφ και Ζίνι - Πιερό δίδυμο στην επίθεση.

Σε σύγκριση με τον αγώνα με την Άντερλεχτ ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε έξι αλλαγές, καθώς έδωσε φανέλα βασικού σε Βίντα, Πένραϊς, Πινέδα, Μάνταλο, Ελίασον και Πιερό.

Στην αποστολή δε βρίσκονται οι τραυματίες Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Καλοσκάμης, όπως και oι Γιόβιτς - Μαρσιάλ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Ελίασον, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ζίνι Πιερό.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολις είναι οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης και Κουτέσα