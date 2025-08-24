Εκατοντάδες Ενωσίτες έστησαν ουρές έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία με τον Θωμά Μαύρο.

Το όνομα Θωμάς Μαύρος είναι... άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της ΑΕΚ. O «Θεωμάς» του Δικεφάλου βρέθηκε στην μπουτίκ του Δικεφάλου λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League στο πλαίσιο του «Meet and Greet the Legends» και εκατοντάδες Ενωσίτες έστησαν ουρές έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφο από τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, ο οποίος για ακόμα μια φορά αποθεώθηκε στο γήπεδο που δοξάστηκε όσο λίγοι και η μορφή του βρίσκεται σε πυλώνα της «OPAP Arena».