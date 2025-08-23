Ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε το Σάββατο τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Κυριακή θα ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό. Μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Ρουί Βιτόρια.

Ακόμα μία σημαντική κίνηση είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος φυσικά για τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος έφτασε χθες Παρασκευή στην χώρα μας όπου μιλώντας για την απόφασή του να έρθει στο «τριφύλλι», είπε πως έπαιξε ρόλο ο Ρουί Βιτόρια που ήταν και ο πρώτος του προπονητής στην μεγάλη του καριέρα.

Ο Σάντσες σήμερα Σαββάτο πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και εργομετρικά τα οποία έδειξαν πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και την Κυριακή θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή του θα είναι με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Όσον αφορά το πότε θα τεθεί στην διάθεση του πρώην προπονητή του που πλέον θα είναι και νυν, λογικά αυτό θα γίνει μετά την διακοπή για την Εθνικές ομάδες. Μιλάμε δηλαδή για την 3η αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να πιεστεί για να μπει στο παιχνίδι της 2ης με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο.