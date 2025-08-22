Παναθηναϊκός, μεταγραφές: 'Έφτασε Ελλάδα ο Σάντσες για να υπογράψει στους «πράσινους»
Στην τελική ευθεία μπήκε πλέον μια ακόμα σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, από την στιγμή που ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Ελλάδα. Ο Πορτογάλος μέσος έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 10 το βράδυ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (για την ακρίβεια στις 22:25) και αύριο αφού περάσει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί από τους «πράσινους».
Το «τριφύλλι» θα κάνει δικό του τον Σάντσες με την μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα βάλει στην μηχανή του έναν παίκτη που έχει σημαντικότατες παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και μεγάλα πρωταθλήματα. Ο 29χρονος μέσος έχει παίξει σε Μπενφίκα, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Ρόμα και Λιλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί όχι μία και δύο, αλλά 32 φορές με την Εθνική Πορτογαλίας πετυχαίνοντας και 3 γκολ. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει δείξει πως μπορεί να κάνει την διαφορά στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και γι' αυτό ακριβώς τον αποκτούν οι «πράσινοι».
