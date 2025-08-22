Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις... πρώην και τις επόμενες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, το «στοίχημα» με τον Ρενάτο Σάντσες και την καλή σχέση ομάδας - φιλάθλων που ξαναχτίζεται αυτό το καλοκαίρι.

Για τον Ρενάτο Σάντσες δεν χρειάζεται να αναφερθούν περισσότερα από όσα είχαμε γράψει προσφάτως. Πρώην παικταράς, σε απόλυτη κατηφόρα. Στα 28 του, σούπερ ηλικία. Εκπληκτική τριετία από τα 22 έως τα 25 του στη Λιλ, αναπληρωματικός και με ελάχιστα 90λεπτα σε Παρί Σεν Ζερμέν, Ρόμα και Μπενφίκα τα τρία τελευταία χρόνια. Προφανώς τον έπεισε ο Ρουί Βιτόρια να έρθει στον Παναθηναϊκό, όπως είπε και ο ίδιος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προφανώς προτεραιότητα του Ζόρζε Μέντες ήταν να πάει στην Τράμπζoνσπορ. Οι Τούρκοι απέφυγαν το ρίσκο, ο Παναθηναϊκός το αναλαμβάνει. Και δη ο ίδιος ο Βιτόρια! Ρίσκο μεγάλο διότι αυτή τη στιγμή οι Πράσινοι έχουν στήσει μια υπέροχη αμυντική γραμμή με 5/5 καινούριους βασικούς (Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Τσιριβέγια), αλλά έχει ξεμείνει από δημιουργικούς μέσους. Χαρακτηριστικό ότι στο 2-1 επί της Σαμσpυνσπόρ, σχεδόν όλες οι καλές φάσεις δημιουργήθηκαν με συνεργασίες από τις πτέρυγες (και καλές τελικές πάσες από Πελίστρι - Σφιντέρσκι) και από στατικές φάσεις.

Εχει τουλάχιστον 20 μέρες μπροστά του ο Σάντσες

Ο Σάντσες θα περάσει αύριο από εξετάσεις (έχει ήδη «κοπεί» ο Μπουτά, δεν νομίζω ότι θα κοπεί και ο Πορτογάλος) και έχει όλο το χρόνο για να είναι έτοιμος από Σεπτέμβριο, μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τα ματς της Εθνικής ομάδας. Δηλαδή σε 20 μέρες. Στη ρεβάνς με τους Τούρκους δεν παίζει, το ματς με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε, εναντίον του Λεβαδειακού στη Λεωφόρο δεν νομίζω ότι είναι υπεραπαραίτητος. Δεν έχει παίξει σε φιλικά ματς, θα χρειαστεί το χρόνο του. Και προφανώς για έναν χαφ με τόσα μυϊκά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να ρισκάρει περισσότερο απ΄ όσο έχει ήδη κάνει.

Ο Πορτογάλος δεν είναι «παλαίμαχος», αλλά δεν είναι και... Καλάμπρια με τον οποίο είναι και συνομήλικος. O Iταλός έγραψε 101 ματς στο κοντέρ του την τελευταία τριετία με Μίλαν και Μπολόνια και παρότι δεν είχε κάνει προετοιμασία με κάποια ομάδα, φάνηκε απόλυτα έτοιμος όχι μόνο να αναπληρώσει επάξια, αλλά ίσως και να προσφέρει περισσότερα και από τον Βαγιαννίδη με την εμπειρία, την τακτική παιδεία και την αύρα μαχητή που εξωτερικεύει. Αυτή ήταν που έκανε 30.000 ανθρώπους στο ΟΑΚΑ να ενθουσιαστούν με τον Ιταλό στο... 15λεπτο, αυτή θα καταθέτει όλη τη χρονιά. Τι θα καταθέσει ο Σάντσες δεν το γνωρίζουμε. Ας περιμένουμε το γήπεδο, καταγράφοντας τα δεδομένα και αποφεύγοντας τις εκτιμήσεις, διότι πολλές φορές οι προβλέψεις έχουν πέσει έξω, είτε θετικά, είτε αρνητικά για αντίστοιχες περιπτώσεις παικτών.

Κι αν πωληθεί κι ο Φώτης...

Προς το παρόν, ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να έχει διαθέσιμο τον Σάντσες σε ένα μήνα και να κλείσει το θέμα του επιτελικού μέσου. Ασφαλώς και να προχωρά τις επαφές του με επιθετικούς, διότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά υπάρχουν... γενικώς καλύτερες προϋποθέσεις για την πώληση του Ιωαννίδη στο τρίγωνο που αυτός σχηματίζει με τον Παναθηναϊκό και την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Κι αν συμβεί κι αυτό και οι Πράσινοι αλλάξουν και βασικό φορ, θα έχουν απομείνει στην αρχική ενδεκάδα από τους περυσινούς «βασικούς» μόνο ο Ντραγκόφσκι και οι δυο εξτρέμ!

«Κερδίζει» δειλά - δειλά τους φίλους του

Εχουν ακόμα δρόμο τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, είχαμε πει από τις αρχές Ιουλίου ότι ο... χαμούλης θα γίνει και στο «πάρε» και στο «δώσε» τον Αύγουστο. Ομως σταδιακά και δειλά – δειλά θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή η ομάδα ξανακερδίζει όχι ακριβώς την «εμπιστοσύνη», αλλά τη συμπάθεια και τη στήριξη από μεγάλη μερίδα οπαδών της, ακόμα και από πολλούς οι οποίοι πέρυσι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένοι και το καλοκαίρι που δύσπιστοι. Παρά το πασιφανές πρόβλημα στο γκολ η απόδοσή της και στα πέντε ευρωπαϊκά ματς (σε όλα ήταν ανώτερη του αντιπάλου της σε 11 Vs 11) και η εικόνα αρκετών νέων παικτών, σε συνδυασμό με τους πολλούς «πόντους» που έχει κερδίσει ο Βιτόρια, κεντρίζουν πλέον το ενδιαφέρον πολύ περισσότερων φίλων του Τριφυλλιού ενόψει της συνέχειας. Τώρα όλοι θα περιμένουν τι θα κάνει ο Σάντσες, τη μεταγραφή του επιτελικού μέσου και τις εξελίξεις με τον φορ (ή... τους φορ) αν πωληθεί ο Φώτης.

Ναι, και τη ρεβάνς στη Σαμσούντα και την ευρωπαϊκή κλήρωση στους ομίλους και μετά τα ματς πρωταθλήματος και... βλέπουμε. Η «μαγιά» είναι πια, εδώ, γι' αυτή τη νέα ομάδα. Και στο ρόστερ της στο οποίο αναμένονται περισσότερες αλλαγές αλλά και στη σχέση της με τους φίλους της. Εργάστηκε σκληρά το καλοκαίρι, κατάφερε κάποια πράγματα, πάει για τα καλύτερα πλήρως ανανεωμένη. Τι θα «βγάλει» τελικά, είναι αίνιγμα. Οπως και ο Ρενάτο.