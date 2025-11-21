Διαβάστε τι ισχύει με την περίπτωση του Φακούντο Πελίστρι και τη συμμετοχή του στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης.

Ο νέος… πονοκέφαλος στο ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού ακούει στο όνομα του Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 9 Νοεμβρίου, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία περίπου 2,5 μηνών, καθώς το τελευταίο του παιχνίδι πριν από αυτό ήταν το εκτός έδρας με τη Σαμσουνσπόρ στα τέλη Αυγούστου, όπου αγωνίστηκε μόλις 27 λεπτά.

Έκτοτε απουσίαζε, με αποτέλεσμα να μην έχει αγωνιστεί σε κανένα ματς είτε του πρωταθλήματος, είτε στο League Stage του Europa League, είτε στο Κύπελλο Ελλάδας, μετρώντας μόλις 7 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο νέος τραυματισμός του Πελίστρι

Σε εκείνο το κυριακάτικο βράδυ στη Λεωφόρο, που συνοδεύτηκε από τη νίκη με 2-1 επί του «Δικεφάλου», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έδειχνε να προσθέτει ακόμα μία λύση στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν εντελώς διαφορετική… Η κλήση του στην Εθνική Ουρουγουάης όχι απλώς δεν του επέτρεψε να παραμείνει στο Κορωπί για να δουλέψει με τον Ισπανό τεχνικό, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να «κληρονομήσει» μία θλάση στον τετρακέφαλο που θα τον αφήσει και πάλι εκτός αγωνιστικής δράσης.

Κάτι που αυτομάτως προκάλεσε το εξής εύλογο ερώτημα: «Γιατί ο Παναθηναϊκός τον άφησε να πάει στην Ουρουγουάη αφού ουσιαστικά ήταν ανέτοιμος;»

Μπορούσε ο Παναθηναϊκός να μην τον αφήσει να πάει;

Η απάντηση είναι όχι, καθώς ο κανονισμός της FIFA, στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου για την «Παραχώρηση παικτών στις εθνικές ομάδες», είναι ξεκάθαρος:

«Οι σύλλογοι υποχρεούνται να παραχωρούν τους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωμένους στο δυναμικό τους στις αντιπροσωπευτικές ομάδες της χώρας για την οποία ο παίκτης είναι επιλέξιμος να αγωνιστεί, βάσει της εθνικότητάς του.»

Άρα, από τη στιγμή που ο Φακούντο Πελίστρι βρισκόταν στις επιλογές του Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να του «κόψει» το ταξίδι στη Λατινική Αμερική.

Γιατί δεν μπορούσε να τον «κόψει»

Αν ο 23χρονος δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, καθώς ο Παναθηναϊκός θα ενημέρωνε την Ομοσπονδία της Ουρουγουάης ότι δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να αγωνιστεί και θα υπήρχαν κάποιες πιθανότητες ο παίκτης να αποφύγει το ταξίδι.

Και λέμε «κάποιες πιθανότητες» γιατί, ακόμη κι έτσι, η εθνική του ομάδα είχε κάθε δικαίωμα:

να τον καλέσει για ιατρικό έλεγχο, ή

να στείλει δικό της γιατρό στην Αθήνα για να τον εξετάσει.

Τι έκανε ο Παναθηναϊκός

Με αυτά τα δεδομένα, οι «πράσινοι» έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην υπάρξει νέο πρόβλημα. Όπως είναι γνωστό από τις 12 Νοεμβρίου, έστειλαν στην Ομοσπονδία της Ουρουγουάης έναν πλήρη ιατρικό φάκελο με την αποθεραπεία του τραυματισμού του Πελίστρι, τις ιατρικές γνωματεύσεις κτλ., ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή στον χρόνο συμμετοχής του.

Ωστόσο, το… κακό έγινε και πλέον ο Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται ξανά στα «πιτς», με τον Ράφα Μπενίτεθ να περιμένει να μάθει τον ακριβή χρόνο που θα χρειαστεί για να επανέλθει εκ νέου σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.