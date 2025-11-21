Παναθηναϊκός: Ανεβάζουν ρυθμούς Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00).
Από την προπόνηση προέκυψαν ευχάριστα νέα, καθώς μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμούς. Από εκεί και πέρα ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, παιχνίδι τακτικής και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Η προετοιμασία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο Κορωπί το Σάββατο (22/11).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.