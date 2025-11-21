Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας ακολούθησαν μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού την Παρασκευή (21/11).

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00).

Από την προπόνηση προέκυψαν ευχάριστα νέα, καθώς μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμούς. Από εκεί και πέρα ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo, παιχνίδι τακτικής και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα. Η προετοιμασία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο Κορωπί το Σάββατο (22/11).