Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Το γκολ από κομπίνα και το πρώτο τεχνικό πρόβλημα με το ημιαυτόματο οφσάιντ (vid)
Ο Ατρόμητος πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Στο 41ο λεπτό οι Περιστεριώτες έκαναν κομπίνα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Μίχορλ έκανε το γύρισμα και ο Παλμεζάνο με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1.
Το γκολ καθυστέρησε να μετρήσει, καθώς ελεγχόταν η φάση για οφσάιντ. Η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ παρουσίασε για πρώτη φορά τεχνικό πρόβλημα και ο διαιτητής περίμενε να επιδιορθωθεί.
Ο ρεφ Γιουματζίδης ενημέρωσε σχετικά τους... δεύτερους αρχηγούς Τζοβάρα και Σιέλη, καθώς με βάση το νέο κανονισμό αυτοί έχουν δικαίωμα να μιλήσουν στον διαιτητή, από τη στιγμή που οι δυο ομάδες έχουν τερματοφύλακες captain. Ο λόγος για τους Τσάβες και Χουτεσιώτη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.