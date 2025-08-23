Το γκολ του Ατρομήτου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό και ο τεχνικός λόγος που άργησε να μετρήσει.

Ο Ατρόμητος πήγε με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Στο 41ο λεπτό οι Περιστεριώτες έκαναν κομπίνα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε πλασαριστά, ο Μίχορλ έκανε το γύρισμα και ο Παλμεζάνο με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1.

Το γκολ καθυστέρησε να μετρήσει, καθώς ελεγχόταν η φάση για οφσάιντ. Η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ παρουσίασε για πρώτη φορά τεχνικό πρόβλημα και ο διαιτητής περίμενε να επιδιορθωθεί.

Ο ρεφ Γιουματζίδης ενημέρωσε σχετικά τους... δεύτερους αρχηγούς Τζοβάρα και Σιέλη, καθώς με βάση το νέο κανονισμό αυτοί έχουν δικαίωμα να μιλήσουν στον διαιτητή, από τη στιγμή που οι δυο ομάδες έχουν τερματοφύλακες captain. Ο λόγος για τους Τσάβες και Χουτεσιώτη.