Γιαζίτζι: «Φίλοι του Ολυμπιακού σας αγαπώ, μου φερθήκατε πολύ καλά και ήθελα να σας κάνω χαρούμενους» (vid)

Ο Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός έκανε τοποθέτηση στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά το παιχνιδι με τον Αστέρα.

Η τοποθέτησή του Γιαζίτζι - στο κανάλι των Πειραιωτών - που έβαλε εξαιρετικό γκολ:

Φίλοι του Ολυμπιακού σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους: μου φερθήκατε πολύ καλά και απλώς σήμερα ήθελα να σας κάνω λίγο χαρούμενους. Ανυπομονώ να σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε Ολυμπιακέ. Σε αγαπώ.