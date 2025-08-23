Γιαζίτζι: «Φίλοι του Ολυμπιακού σας αγαπώ, μου φερθήκατε πολύ καλά και ήθελα να σας κάνω χαρούμενους» (vid)
Ο Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός έκανε τοποθέτηση στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά το παιχνιδι με τον Αστέρα.
Η τοποθέτησή του Γιαζίτζι - στο κανάλι των Πειραιωτών - που έβαλε εξαιρετικό γκολ:
Φίλοι του Ολυμπιακού σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους: μου φερθήκατε πολύ καλά και απλώς σήμερα ήθελα να σας κάνω λίγο χαρούμενους. Ανυπομονώ να σας δω στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε Ολυμπιακέ. Σε αγαπώ.
🔴⚪️🗯 𝐘𝐮𝐬𝐮𝐟 𝐘𝐚𝐳ı𝐜ı pic.twitter.com/Gf9rGgzYvw— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2025
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
