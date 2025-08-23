Φεράντο: «Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα»

Ο Χουάν Φεράντο εκτίμησε ότι η απώλεια συγκέντρωσης για λίγα λεπτά είχε μεγάλο κόστος στον Βόλο, στην ήττα από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Για τον Βόλο, όλα τελείωσαν μέσα σε δύο λεπτά, όσα χρειάστηκε δηλαδή ο Άρης για να αποκτήσει το «καθαρό» 2-0 πάνω στο οποίο πάτησε για να ξεκινήσει καλά στη Stoximan Superleague. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Χουάν Φεράντο εμφανίστηκε απογοητευμένος, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε εξάλλου στη λιτή άποψή του για το παιχνίδι.

«Είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας για πέντε-έξι λεπτά και μετά ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε στο παιχνίδι», είπε ο προπονητής του Βόλου.