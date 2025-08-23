Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλή ομάδα ο Αστέρας, οι εκτελέσεις του Γιαζίτσι είναι το μεγάλο του προσόν»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα του στην πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League, κόντρα στον εξαιρετικά οργανωμένο Αστέρα AKTOR, όμως ο Γιαζίτσι έκοψε τον «γόρδιο δεσμό», με τρομερό γκολ στο 90+3'.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για την ομάδα του Σάββα Παντελίδης, όσο και για τον Τούρκο μεσοεπιθετικό.

Oι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ο αγώνας ήταν όπως τον περιμέναμε ότι θα είναι. Ο Αστέρας ήταν η μοναδική ομάδα την οποία δεν καταφέραμε να νικήσουμε πέρυσι και απόψε αποδείχτηκε ακόμη μία φορά το γιατί, ο Αστέρας είναι μία ομάδα πολύ καλά οργανωμένη και πολύ καλά στημένη στην άμυνα.

Μας δυσκόλεψαν πολύ, προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να επιτεθούμε δημιουργώντας ευκαιρίες όμως δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες ευκαιρίες χάρη στην πολύ καλή άμυνα της ομάδας της Τρίπολης. Έπρεπε να επιμείνουμε πάρα πολύ και στο τέλος παραλίγο να μην κερδίσουμε αλλά ήρθε το πολύ ωραίο γκολ του Γιαζίτζι, που ήταν τόσο ωραίο ώστε να μην μπορέσουν να το αποκρούσουν.

Δεν έχω προλάβει ακόμη να μιλήσω με τον Γιαζίτζι, τον έχω μόνο χτυπήσει στην πλάτη για τον συγχαρώ. Είναι το προσόν αυτό του παίκτη, το πώς εκτελεί έτσι τη μπάλα. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, στο λεπτό που ήρθε και με τις συνθήκες με τις οποίες ήρθε το γκολ.

Μας άνοιξε το δρόμο και για το δεύτερο γκολ».