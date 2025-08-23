Ο ΟΦΗ επικράτησε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα του Γρανίτη Χανίων στο ΒΑΚ με 5-0. Σκόραρε δις ο Ρακονιάτς, βρήκε δίχτυα ο Θεοδοσουλάκης και ανεπίσημο ντεμπούτο του Κρίσμανιτς.

Από τη στιγμή που η πρεμιέρα του στη Stoiximan Super League πήρε... παράταση λόγο της αναβολής που ζήτησε ο Παναθηναϊκός ο ΟΦΗ υποδέχτηκε σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα τον Γρανίτη Χανίων της Γ' Εθνική στο ΒΑΚ και πήρε τη νίκη με 5-0. Σκόραρε δις ο Ρακονιάτς, ο «καυτός» Θεοδοσουλάκης βρήκε ξανά δίχτυα, ενώ ο Κρίσμανιτς έκανε ανεπίσημο ντεμπούτο.

Ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξε την αρχική ενδεκάδα με τον Χριστεγεώργο στα δοκάρια και τους Μαρινάκη, Λαμπρόπουλο, Krismanic, Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Ο Καραχάλιος με τον Νέιρα κινήθηκαν στη μεσαία γραμμή και οι Νους, Σαλσέδο, Ζανελάτο πίσω από τον Θεοδοσουλάκη.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ του Γιάννη Θεοδοσουλάκη, ενώ ως το φινάλε του Α’ ημιχρόνου η ομάδα μας έχασε δύο ακόμα σημαντικές ευκαιρίες (με Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκη) για να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Στο 43′ ο Θεοδοσουλάκης «σημάδεψε» το δοκάρι από κοντινή απόσταση.

Με την έναρξη του Β’ σαρανταπενταλέπτου ο Ράσταβατς άλλαξε όλη την ενδεκάδα και πέρασε στο ματς τους Λίλο, Γκονθάλεθ, Κοντεκά, Χριστόπουλο, Λέουις, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Φαϊτάκη, Φούντα, Σενγκέλια και Ράκονιατς.

Στο 54ο λεπτό ο Θανάσης Ανδρούτσος με σουτ από το ύψος της περιοχής διπλασίασε τα γκολ για τον ΟΦΗ, μετά από σέντρα του Λέουις και προσωρινή απομάκρυνση των αμυντικών του Γρανίτη.

Στο 62′ ο Λέβαν Σενγκέλια με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ στο 70ο λεπτό ο Μάρκο Ράκονιατς άνοιξε… λογαριασμό με τη φανέλα του ΟΦΗ, σκοράροντας με διαγώνιο πλασέ από την δεξιά πλευρά. Στο 90′ ο Μαυροβούνιος επιθετικός ήταν αυτός που πέτυχε και το πέμπτο γκολ για την ομάδα μας (δεύτερο προσωπικό) έπειτα από κόρνερ, με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος (46′ Λίλο), Μαρινάκης (46′ Γκονθάλεθ), Λαμπρόπουλος (46′ Χριστόπουλος), Κρίζμανιτς (46′ Κοντεκάς), Χατζηθεοδωρίδης (46′ Λέουις), Καραχάλιος (46′ Αποστολάκης), Νέιρα (46′ Ανδρούτσος), Ζανελάτο (46′ Σενγκέλια), Νους(46′ Φαϊτάκης), Σαλσέδο (46′ Φούντας), Θεοδοσουλάκης (46′ Ράκονιατς). Επίσης στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν για 20 λεπτά ο Κατσίκας και ο Κωστούλας.

Γρανίτης Χανίων: Κορωνακης, Ματζουράκης, Στεφανιδης, Σοφούλης, Βασιλάκης, Βόρφι, Βλαχάκης, Τρούμπαλος, Μαρτσάκης, Παπαδάκης, Τσιμπουέζε

Για την ομάδα των Χανίων έπαιξαν και οι: Δεσποτόπουλος, Παχής, Βουρδουμπάς, Νησιούδης, Λαμπάκης, Παπαδογιάννης, Οκερέκε, Μαυρομάτης, Παπαδεράκης, Konate, Αναστασόπουλος, Κοκάκης.