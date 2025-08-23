Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Η «πατρική» αγκαλιά του Παντελίδη στον Αγγελάκη
Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα AKTOR και πριν λίγες εβδομάδες έκανε το δρομολόγιο Τρίπολη - Πειραιά, καθώς υπέγραψε στον Ολυμπιακό.
Ο 17χρονος, ύψους 1,97μ., φορ προοριζόταν για τη Β' ομάδα των Ερυθρολευκών, όμως κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και από τη στιγμή που δεν ήταν διαθέσιμος ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας.
Ο νεαρός επιθετικός πήρε τις ευκαιρίες του σε ανδρικό επίπεδο από τον Σάββα Παντελίδη και πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR o πολύπειρος τεχνικός έκανε μια πατρική αγκαλιά στον Αγγελάκη.
