Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης ο Σάββας Παντελίδης αγκάλιασε τον μέχρι πρότινος παίκτη του Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα AKTOR και πριν λίγες εβδομάδες έκανε το δρομολόγιο Τρίπολη - Πειραιά, καθώς υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

Ο 17χρονος, ύψους 1,97μ., φορ προοριζόταν για τη Β' ομάδα των Ερυθρολευκών, όμως κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και από τη στιγμή που δεν ήταν διαθέσιμος ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Ο νεαρός επιθετικός πήρε τις ευκαιρίες του σε ανδρικό επίπεδο από τον Σάββα Παντελίδη και πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR o πολύπειρος τεχνικός έκανε μια πατρική αγκαλιά στον Αγγελάκη.