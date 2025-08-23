Άρης: Αλλαγή τερματοφύλακα και με Μορόν η 11αδα απέναντι στον Βόλο
Καμία από τις επιλογές του έμπειρου τεχνικού δεν προκάλεσε εντύπωση. Η διατήρηση της ίδιας αμυντικής τετράδας με τους Τεχέρο, Μεντίλ στα άκρα και τους Φαμπιάνο, Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας ήταν αναμενόμενη, ομοίως και η αντικατάσταση του Γιώργου Αθανασιάδη κάτω από την εστία καθώς επιλέχθηκε ο Λόβρο Μάικιτς.
Μόντσου και Ράτσιτς είναι οι δύο κεντρικοί μέσοι, πίσω από τον Φρέντρικ Γένσεν καθώς ο Φινλανδός επιλέχθηκε κυρίως για τα τρεξίματά του, σ’ ένα τομέα δηλαδή στον οποίον η συνεισφορά του Λορέν Μορόν – ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης – είναι περιορισμένη. Στα επιθετικά άκρα παρέμειναν οι Πέρεθ (δεξιά), Ντιαντί (αριστερά).
