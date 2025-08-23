Παρελθόν αποτελεί από τις Ακαδημίες της ΑΕΛ Novibet ο Κώστας Νεμπεγλέρας, όπως έκανε γνωστό η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση

Δεν πρόλαβε να συμπληρωθεί μήνας από την έναρξη της συνεργασίας και ήδη αποτελεί παρελθόν. Ο λόγος για τον Κώστα Νεμπεγλέρα, ο οποίος αποχωρεί πρόωρα από την τεχνική ηγεσία των Ακαδημιών της ΑΕΛ NOVIBET, λόγω νομικού κωλύματος που προέκυψε με τα τυπικά του προσόντα.

Οι Βυσσινί ανακοίνωσαν την αναγκαστική λύση της συνεργασίας, εξηγώντας πως οι αυστηροί κανονισμοί της Super League, σχετικά με τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις των προπονητών στις αναπτυξιακές ηλικίες, δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναγκαστική διακοπή της συνεργασίας της με τον καταξιωμένο προπονητή Κώστα Νεμπεγλέρα, καθώς οι απαιτήσεις των ακαδημιών της Super League από νομικής απόψεως, δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από τα πτυχιακά προσόντα του καθόλα έμπειρου προπονητή.

Ο Κώστας Νεμπεγλέρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ΑΕΛ και μέρος της ιστορίας της.

Έδωσε μεγάλη ώθηση στις ακαδημίες μας και ιδιαίτερα στην Κ19, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου της εν λόγω ακαδημίας για τον όμιλο μας, την αγωνιστική περίοδο 2024/25. Του ευχόμαστε υγεία, κάθε καλό και τον περιμένουμε να επιστρέψει στο ποδοσφαιρικό του σπίτι, εφόσον τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του».