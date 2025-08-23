Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της πρώτης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League του 2025/26.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan Super League πλησιάζει στο τέλος της, με την πρώτη σέντρα να πραγματοποιείται σήμερα (23/8).

Το πρώτο σφύριγμα της χρονιάς θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης», εκεί όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor στις 20:00 (Cosmote Sport 1 HD). Οι «ερυθρόλευκοι» θα εμφανιστούν χωρίς τον τραυματία Γιάρεμτσουκ και τους τιμωρημένους Καμπελά και Στρέφετσα, όμως στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς για να δώσει λύσεις στην επίθεση.

Από την άλλη, ο Αστέρας παρατάσσεται με αρκετά νέα πρόσωπα, ανάμεσά τους οι Ιβάνοφ, Σιλά, Εμμανουηλίδης, Σίπτσιτς και Πομώνης, ενώ ξεχωρίζει και η παρουσία του νεαρού Γιώργου Χαραλαμπόγλου, πρώτου σκόρερ της Κ19 του Ολυμπιακού πέρσι.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας συνεχίζεται με τον Άρη να υποδέχεται τον Βόλο. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Τάσο Δώνη, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι έχει πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο μπροστά στο κοινό του «Κλεάνθης Βικελίδης». Το ματς μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports Prime στις 20:00.

Στις 22:00 (Cosmote Sport 2 HD), η δράση μεταφέρεται στο Αγρίνιο, όπου Παναιτωλικός και Ατρόμητος ρίχνονται με τη σειρά τους στη μάχη για την πρεμιέρα.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: