Ο Ισπανός επιθετικός της Κόμο είναι ένας παίκτης έχει κερδίσει αρκετούς πόντους για την ενίσχυση ως προς τον 3ο φορ του ρόστερ του Ολυμπιακού.

Όπως είχατε διαβάσει σχετικά ο Ολυμπιακός είχε ξεχωρίσει τον 22χρονο Ιβάν Αθόν προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του. Ο νεαρός Ισπανός, ανήκει στην Κόμο στην οποία εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2025. Έως τότε αγωνιζόταν για τη Ρεάλ Σαραγόσα, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Αθόν - των 27 γκολ σε 150 αγώνες στη Ρεάλ Σαραγόσα - είναι ένας παίκτης που ως γνωστόν παραχωρείται από την ιταλική ομάδα. Επίσης έχει ένα προφίλ που αρέσει στον Μεντιλίμπαρ, που ξέρει ιδιαίτερα καλά τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Εκτός απ' ότι αρέσει στον Βάσκο κόουτς δεν έχει και θέμα διαβατηρίου ως Ισπανός ποδοσφαιριστής. Προφανώς δεν μιλάμε για μία κλεισμένη περίπτωση αλλά είναι ένας παίκτης που έχει κερδίσει για τα καλά πόντους και υπάρχει η προοπτική της τελικής κίνησης των Πειραιωτών για την απόκτησή του (ως μία έξτρα λύση, ήτοι ως 3ος φορ πίσω από τους Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ).

