Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ιβάν Αθόν για την κορυφή της επίθεσης, με τον 22χρονο σέντερ φορ να είναι προς παραχώρηση από την Κόμο.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον 22χρονο Ιβάν Αθόν προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του. Ο νεαρός Ισπανός, ανήκει στην Κόμο στην οποία εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2025. Έως τότε αγωνιζόταν για τη Ρεάλ Σαραγόσα, όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο συνδέθηκε με την Ίπσουιτς, η οποία ήταν μάλιστα πολύ κοντά στο να τον εντάξει στο ρόστερ της, ωστόσο η συμφωνία αυτή κατέρρευσε για λόγους που ο Κιέραν ΜακΚένα δε θέλησε να διευκρινίσει.

Η Κόμο πάντως εξακολουθεί να έχει τον νεαρό στραίκερ διαθέσιμο προς παραχώρηση και δεν αποκλείεται η περίπτωσή του να απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας δεν κατάφερε να πάρει λεπτά συμμετοχής, επομένως και ο ίδιος αναζητούσε μία ομάδα όπου θα έχει τη δυνατότητα να παίξει και να βελτιώσει τους αριθμούς του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ Σαραγόσα πραγματοποίησε 150 εμφανίσεις, με 27 γκολ και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.