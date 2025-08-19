Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ενδεχόμενη απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες από τον Παναθηναϊκό και την ευθύνη που θα πάρει ο Ρουί Βιτόρια για την αξιοποίηση του συμπατριώτη του.

Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια. Στα 18 του ο Ρενάτο Σάντσες, στα 45 του ο σούπερ ανερχόμενος τότε, Ρουί Βιτόρια. Τοντέλα – Μπενφίκα 0-4, στις 30/10/2015. Με 4-4-2 οι «Αετοί». Ζόνα – Χιμένες επιθετικό δίδυμο, Σάμαρης – Ταλίσκα δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Στο 75' ο Βιτόρια δίνει την ευκαιρία στον Σάντσες που μπαίνει αντί του Ζόνας. Και δυο εβδομάδες μετά, στο Μπράγκα – Μπενφίκα 0-2, αλλάζει και τους τέσσερις! Φέισα – Σάντσες στο κέντρο και ο Πίτσι πίσω από τον Κώστα Μήτρογλου σε 4-2-3-1: βλέπετε, υπήρχε και το Τσάμπιονς Λιγκ και το rotation ήταν αδήριτη ανάγκη...

Εκτοτε, ο Σάντσες σπανίως έμεινε εκτός ενδεκάδας! Το Φέισα – Σάντσες καθιερώθηκε, ο νεαρός έγραψε 6/6 90λεπτα στο Τσάμπιονς Λιγκ μέχρι και τους προημιτελικούς με την Μπάγερν του Πεπ, από την οποία αποκλείστηκε με... αίμα (1-0, 2-2), σήκωσε την κούπα χάνοντας μόνο ένα ματς από την Πόρτο, πήρε και το Euro με τον Φερνάντο Σάντος και... γεια σας! Η Μπάγερν, προφανώς εντυπωσιασμένη από την παρουσία του στα δύο ματς με την Μπενφίκα, δίνει 35 εκατ. Ευρώ, αλλά με τον Αντσελότι ο Σάντσες δεν... ευδοκίμησε. Και πού να χωρέσει, είναι η αλήθεια, μεταξύ Τσάμπι Αλόνσο, Βιδάλ και Τιάγκο Αλκάνταρα;

Τρία σερί χρόνια κατιούσα...

Εμεινε τέσσερα χρόνια στο Μόναχο με μικρό διάλειμμα στη Σουόνσι, έπαιξε λίγο περισσότερο με τον Νίκο Κόβατς στον πάγκο, αλλά την... υγειά του τη βρήκε εν συνεχεία στη Λιλ. Επαιξε 91 ματς σε τρία χρόνια, πήρε πρωτάθλημα το 2021, «ώθησε» κοτζάμ Παρί να τον αποκτήσει το 2022, όμως η αλήθεια είναι πως έκτοτε είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Από τα 25 του μέχρι τα 28 του, σήμερα, κατά σειρά ανά σεζόν στο Παρίσι, στη Ρόμα και στη Λισσαβώνα, όπυ επέστρεψε πέρυσι, παίζοντας συνολικά για 634 λεπτά σε 21 ματς, συμπεριλαμβανομένων και των τριών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Προφανώς, η καριέρα του 28χρονου Πορτογάλου, πρώην τεράστιου ταλέντου, έχει πάρει εδώ και καιρό την κατιούσα. Στα 19 του σήκωσε το Euro και πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν, στα 28 του συζητά να έρθει στον Παναθηναϊκό. «Αν δεν είχα τραυματισμούς, θα είχα υπογράψει στη Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021. Οι δυο ομάδες είχαν ήδη συμφωνήσει»: τα έχει πει ο ίδιος. Και δεν χρειάζεται κάποια... ενδελεχής έρευνα για να καταλάβει κάποιος ότι μετά την τριετία του στη Λιλ, δηλαδή από τα 22 έως τα 25 του, ο Σάντσες χρόνο με το χρόνο αδυνατεί λόγω των μυϊκών προβλημάτων του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Είκοσι «γεμάτα» ματς η 20 ματς ως αλλαγή;

Το θέμα, όμως, δεν είναι ο Σάντσες. Είναι ο Παναθηναϊκός. Αντέχει να πάρει τόσο μεγάλο ρίσκο για μια τόσο σημαντική θέση; Διότι, αν ο Πορτογάλος παίξει 20 γεμάτα ματς, είσαι Ο.Κ. Αν παίξει, όμως, 20 ματς ως αλλαγή, όχι δεν είναι Ο.Κ. Ούτε στο χαμηλού επιπέδου ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο όμως αν έχεις ως στόχο την κατάκτηση του τίτλου, πρέπει να βλέπεις τους ανταγωνιστές. Και ειδικά ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή διαθέτει πολύ περισσότερους και ικανότερους aggressive μέσους από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τους Τσέριν – Σιώπη και ως play maker τον πολύ καλό σ΄ αυτό το ρόλο, Πέδρο Τσιριβέγια.

Ρενάτο Σάντσες: Ο άπιαστος «box-to-box» χαφ αναζητεί... γιατρειά

Ο Σάντσες δεν είναι Μαρσέλο. Ούτε Εσιέν. Είναι, όμως «Πάουλο Σόουσα» ως προς τα προβλήματα τραυματισμών που κουβαλά, σε νεότερη ηλικία από τον συμπατριώτη του. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό (ΑΝ τελικά τον πάρει) δεν θα του κοστίσει τόσο ακριβά. Στα (αναβαθισμένα) μέτρα του εφετινού Τριφυλλιού θα είναι η αμοιβή του από τον Παναθηναϊκό με δανεισμό από την κάτοχο του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αν τον πάρει, όλη η ευθύνη για την αξιοποίησή του – όταν τελικά θα είναι έτοιμος, διότι προς το παρόν είναι ο «Βιλένα» της Παρί Σεν Ζερμέν – θα ανήκει στον Βιτόρια. Αν ο Σάντσες θυμίσει έστω σε μερικό βαθμό το απίθανο πίτμπουλ των νιάτων του και ο Παναθηναϊκός αποκτήσει έναν επιπλέον δημιουργικό χαφ απόλυτα ενεργό και διαθέσιμο, μπορεί να αντέξει το ρίσκο. Πόσο πιθανό είναι, όμως, αυτό; Ελα ντε...

Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς Μαξίμοβιτς, Αράο και Ουναϊ συγκριτικά με την περυσινή σεζόν, σ' αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός περιθώρια για μεταγραφική αποτυχία στη μεσαία γραμμή δεν έχει...