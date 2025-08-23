Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη φετινή Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor το βράδυ του Σαββάτου (23/8, 20:00) στο κεκλεισμένων των Θυρών «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός έβγαλε από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής την αποστολή του για το ματς Πρωταθλήματος με τον Αστέρα Aktor. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει διαθέσιμους τους τιμωρημένους Καμπελά και Στρεφέτσα και τον προερχόμενο από τραυματισμό Γιάρεμτσουκ. Σε επίπεδο 11άδας τα βασικότερα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το κέντρο και τις δύο θέσεις των εξτρέμ. Εκεί όπου ο Σιπιόνι με τον Πνευμονίδη έχουν τις πιθανότητές τους να είναι βασικοί θέτοντας δυνατές υποψηφιότητες.

Επί της εκτίμησης για την 11άδα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τα φαβορί είναι από αριστερά προς τα δεξιά οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Για το κέντρο ένα σενάριο είναι με Σιπιόνι, Έσε και πιο μπροστά τους τον Τσικίνιο. Για τα δύο... φτερά σημαντικό ρόλο θα παίξει το τι διαχείριση θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ με τον Ζέλσον που εφόσον χριστεί βασικός θα είναι μαζί με τον Ροντινέι για να είναι φορ ο Ελ Καμπί. Αλλιώς υπάρχει η εκδοχή για το δίδυμο με Ροντινέι - Πνευμονίδη.

Οι άλλες επιλογές για τον άξονα είναι οι Γκαρθία, Μουζακίτης, Λιατσικούρας και Ντιόγκο Νασιμέντο και για τα άκρα ή πίσω από τον φορ ο Γιαζίτζι. Θυμίζουμε τους εκλεκτούς του Μεντιλίμπαρ: Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Ζέλσον Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Καμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ορτέγα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης και Γιαζίτζι.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Αγγελάκης