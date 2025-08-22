Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι Τούρκοι τον... χαβά τους για τον Τζολάκη, οι Ερυθρόλευκοι αξιώνουν τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ
Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στο στόχαστρο δύο τουρκικών ομάδων σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ Γιαγκούζ Σαμπουντσούογλου. Γενικότερα έχει συνδεθεί και με μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, όπως τη Γαλατά. Παράλληλα όμως στην Τουρκία στέκονται και στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού.
Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές οι Πειραιώτες έχουν ως τιμή... εκκίνησης για τον Τζολάκη τα 25 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το story πάντως τα δεδομένα είναι δύο. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση του Χανιώτη γκολκίπερ να αποχωριστεί τον πειραϊκό σύλλογο αλλά και καμία διάθεση των Ερυθρόλευκων να δώσουν τον βασικό τους γκολκίπερ, τον οποίο φαίνεται πως γενικά τον κοστολογούν και πολύ ψηλά.
