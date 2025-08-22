Άρης: Με Δώνη και Καντεβέρε η αποστολή για την πρεμιέρα με τον Βόλο
Ο Τάσος Δώνης συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας των τελευταίων δύο ημερών ενώ ο Τίνο Καντεβέρε έχασε το μεγαλύτερο μέρος των προπονήσεων. Αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχουν πιθανότητες παρουσίας στο αρχικό σχήμα. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις για τα 8/11 της ενδεκάδας και ουσιαστικά μένει να φανούν οι επιλογές του για το αριστερό άκρο της επίθεσης, τον επιτελικό μέσο αλλά και τον τερματοφύλακα.
Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τχέρα, Φαντίγκα, Μεντίλ, Φρίντεκ, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Νινγκ, Πέρεθ, Ντιαντί, Μορόν, Μισεουί, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.