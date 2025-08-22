Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της πρεμιέρας με τον Βόλο στο «Κλ. Βικελίδης» και στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν τόσο ο Τάσος Δώνης όσο και ο Τίνο Καντεβέρε οι οποίοι ακολούθησαν μέρος της προετοιμασίας.

Ο Τάσος Δώνης συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας των τελευταίων δύο ημερών ενώ ο Τίνο Καντεβέρε έχασε το μεγαλύτερο μέρος των προπονήσεων. Αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχουν πιθανότητες παρουσίας στο αρχικό σχήμα. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις για τα 8/11 της ενδεκάδας και ουσιαστικά μένει να φανούν οι επιλογές του για το αριστερό άκρο της επίθεσης, τον επιτελικό μέσο αλλά και τον τερματοφύλακα.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τχέρα, Φαντίγκα, Μεντίλ, Φρίντεκ, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Νινγκ, Πέρεθ, Ντιαντί, Μορόν, Μισεουί, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.