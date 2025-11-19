Ο Μορόν έχει σημειώσει τέσσερα γκολ με τη φανέλα του Άρη εις βάρος της ΑΕΚ, αλλά κανένα στην Αθήνα.

Ο Άρης έχει μείνει πολύ πίσω στην βαθμολογία κι αναζητεί ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θ' αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή και φυσικά για τους Θεσσαλονικείς αυτό το ματς είναι η ευκαιρία να πάρουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, να αποκτήσουν περισσότερη ψυχολογία κι αυτοπεποίθηση και να κοιτάξουν με αισιοδοξία τη συνέχεια, ελπίζοντας στην επιστροφή των τραυματιών και στη μεταγραφική ενίσχυση του Γενάρη. Έως τότε, όμως, ο Άρης, που βρίσκεται στην έβδομη θέση και στο -5 από Λεβαδειακό, Βόλο πρέπει να αρχίσει να παίρνει βαθμούς, διαφορετικά η κατάσταση μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη και να μπει σε κίνδυνο κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Χιμένεθ στον κυριακάτικο αγώνα (21.00) στην έδρα της ΑΕΚ, περιμένει πολλά από τον συμπατριώτη του Λορέν Μορόν. Ο 32χρονος Ισπανός επιθετικός στην καριέρα του οι ομάδες που έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές είναι η ΑΕΚ και η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Από 10 φορές. Απλά με τους Βάσκους έχει απολογισμό 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες με 2 γκολ και 1 ασίστ. Με την ΑΕΚ, αντίθετα, έχει μόλις μία νίκη κι αυτή ουσιαστικά στα πέναλτι, διότι στο 90λεπτο και στην παράταση το σκορ ήταν 1-1, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες. Έχει σημειώσει, ωστόσο, 4 γκολ εναντίον της Ένωσης.

Τον ίδιο αριθμό τερμάτων, σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες έχει κόντρα σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο, Παναιτωλικό. Εναντίον του ΟΦΗ έχει 5 γκολ και εναντίον της Λαμίας 8! Σε ντέρμπι έχει σκοράρει 3 φορές εναντίον του Παναθηναϊκού και 2 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το θέμα είναι ότι ο Μορόν δεν έχει πετύχει κανένα γκολ στο γήπεδο της ΑΕΚ. Όλα τα πέτυχε στο «Κλ. Βικελίδης». Ο φορ, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει ένα πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, όταν τη σεζόν 2023-24 ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, έχει πέντε ματς στην έδρα της ΑΕΚ και στα τρία ήταν βασικός. Σε κανένα δεν βρήκε δίχτυα όμως.

Αναλυτικά τα ματς του Μορόν στην έδρα της ΑΕΚ και δίπλα τα λεπτά συμμετοχής του.

2023-24

ΑΕΚ - Άρης 1-0, 90' (Super League)

ΑΕΚ - Άρης 0-0, 77' (Κύπελλο Ελλάδας)

ΑΕΚ - Άρης 2-0, 26' (Playoffs)

2024-25

ΑΕΚ - Άρης 1-0, 14' (Κύπελλο Ελλάδας)

ΑΕΚ - Άρης 4-0, 90' (Super League)

Ο Μορόν αντίθετα, όπως αναφέραμε, έχει 4 γκολ εντός έδρας κόντρα στην ΑΕΚ. Στο ματς Κυπέλλου τη σεζόν 2023-24, όταν και ο Άρης προκρίθηκε κι έφτασε στον τελικό, όπου ηττήθηκε 1-0 από τον Παναθηναϊκό, ισοφάρισε το γκολ του Γκατσίνοβιτς, ενώ ευστόχησε και στη διαδικασία των πέναλτι.

Αναλυτικά τα ματς που σκόραρε ο Μορόν εναντίον της Ένωσης και τα λεπτά συμμετοχής.

2023-24

Άρης - ΑΕΚ 3-3, 45' (Super League)

Άρης - ΑΕΚ 1-1, 4-2 στα πεν., 120' (Κύπελλο Ελλάδας)

Άρης - ΑΕΚ 1-2, 77' (Playoffs)

2024-25

Άρης - ΑΕΚ 1-1, 50' (Κύπελλο Ελλάδας)



