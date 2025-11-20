Είναι πολλοί οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερο το παιχνίδι της Κυριακής (23/11) για τον Μανόλο Χιμένεθ, μέσα σ’ αυτούς είναι και το γεγονός ότι τέτοιου είδους αγώνες ταιριάζουν σε απόλυτο βαθμό στην προπονητική λογική του 61χρονου τεχνικού του Άρη.

Καθώς ο βαθμολογική συγκομιδή δεν είναι αντάξια των προσδοκιών, ο Άρης μπαίνει σε μια σειρά αγώνων με την ελπίδα κάλυψης μέρους του χαμένου εδάφους και απέναντι σε αντίπαλους οι οποίοι έχουν επιδείξει ανώτερη ποδοσφαιρική ποιότητα. Προφανώς θα ήθελε να βρισκόταν σε υψηλότερη βαθμολογική θέση, αλλά δεν το επιβεβαίωσε μέσα από τος συνολικές επιδόσεις του. Κι έτσι, τους βαθμούς που δεν πήρε σε παιχνίδια που είχε υπολογίσει, θα τους αναζητήσει σε αυτά που ακολουθούν απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό με ενδιάμεσες στάσεις κόντρα σε ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης.

Αγώνες σαν αυτόν της Κυριακής (23/11) απέναντι στην ΑΕΚ είναι από αυτούς που «κουμπώνουν» στην προπονητική φιλοσοφία του Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ισπανός προπονητής αρέσκεται σε παιχνίδια υπομονής και τακτικής σκοπιμότητας με την προσδοκία της εύρεσης χώρων στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό έκανε η ομάδα του στο «Καραϊσκάκη» απέναντι στον Ολυμπιακό και βάσει αγωνιστικής εικόνας, δεν θα έπρεπε να φύγει με άδεια χέρια. Η αδυναμία στον τομέα της αποτελεσματικότητας είχε βαρύ τίμημα. Αντίστοιχη τακτική σκοπεύει να εφαρμόσει και απέναντι στην «Ένωση» με την ελπίδα ότι τούτη τη φορά θα πάρει περισσότερα πράγματα από τους πλάγιους επιθετικούς και τον Λορέν Μορόν. Εκεί βρίσκεται εξάλλου ένα από τα σοβαρότερα αγωνιστικά ζητήματα του φετινού Άρη.

Φέτος, στα δύο «ντέρμπι» που έδωσε απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πήρε μόλις ένα βαθμό μέσα από την ισοπαλία με τον δεύτερο στο «Κλ. Βικελίδης». Πέρυσι, τέτοιου είδους παιχνίδια του έδωσαν βαθμούς καθώς στη σχετική βαθμολογία ισοβάθμησε με τον Παναθηναϊκό – με 12 βαθμούς – μπροστά από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πίσω από τον Ολυμπιακό ο οποίος είχε μαζέψει πέντε βαθμούς περισσότερους.

Κι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ξανά αυτά τα παιχνίδια θα κρίνουν πώς θα κυλήσει η σεζόν έως το break των Χριστουγέννων. Ειδικά από τη στιγμή που οι «κίτρινοι» αγνοούν τη νίκη εδώ και δύο μήνες. Η τελευταία τους ήταν απέναντι στην Κηφισιά στο ουδέτερο γήπεδο του Αγρινίου. Εκ τότε μεσολάβησαν οι αγώνες με Πανσερραϊκό, ΟΦΗ, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης όπου συγκεντρώθηκαν μόλις τέσσερις βαθμοί.