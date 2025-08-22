Το σενάριο αλλαγών στην 11αδα του Άρη στην πρεμιέρα (23/8, 20:00) με τον ΝΠΣ Βόλου στο «Κλ. Βικελίδης» επιβεβαιώθηκε από τον Μαρίνο Ουζουνίδη όπως και η απαίτηση της ασφυκτικής πίεσης του αντιπάλου που προβλέπεται να αποτελέσει τον βασικό άξονα της αγωνιστικής λογικής των «κίτρινων».

Η διαθεσιμότητα του Λορέν Μορόν προεξοφλεί τη μία αλλαγή στην ενδεκάδα του Άρη – σε σύγκριση με αυτή που ξεκίνησε στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας με τον Αστέρα Τρίπολης – καθώς ο Ισπανός φορ προβλέπεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης με την ευθύνη προσαρμογής στο αγωνιστικό στιλ της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι θα του ζητηθεί να προσφέρει περισσότερα τρεξίματα. Το τελευταίο έχει τη σημασία του καθώς ενδέχεται να καθορίσει την επιλογή του Μαρίνου Ουζουνίδη σε ότι αφορά τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνιστεί πίσω από τον Μορόν. Το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του Φρέντρικ Γένσεν συγκεντρώνει πιθανότητες με τις επιλογές των Μορουτσάν, Μισεουί να είναι επίσης στο μυαλό του έμπειρου τεχνικού.

Μένοντας στην επιθετική γραμμή κι εκτός της δεδομένης παρουσίας του Κάρλες Πέρεθ στη δεξιά πτέρυγα, ερωτηματικό υπάρχει για την αντίστοιχη αριστερή και για την ακρίβεια μεταξύ των Ντιαντί και Γιαννιώτα. Αντιθέτως, τα πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα σε μεσαία και αμυντική γραμμή. Στο τεστ προετοιμασίας με τον Αστέρα Τρίπολης ο Άλβαρο Τεχέρο πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις στον ρόλο του αμυντικού χαφ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον ίδιο ρόλο.

Ο Ισπανός αναμένεται να παραμείνει στη δεξιά πτέρυγα της άμυνας, κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα γίνει και με τον Χαμζά Μεντίλ στην αντίστοιχη αριστερή ενώ οι Φαμπιάνο, Άλβαρο θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, πίσω από τους Μόντσου-Ράτσιτς οι οποίοι θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αντιθέτως, ερωτηματικό υπάρχει για το πρόσωπο που θα υπερασπιστεί την εστία και στην επιλογή που θα γίνει μεταξύ των Αθανασιάδη, Μάικιτς.

Ανεξαρτήτων προσώπων, αυτό που περιμένει ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τους ποδοσφαιριστές του είναι να υπηρετήσουν το πλάνο που είχε εφαρμοστεί στο πρώτο ημίχρονο του τελευταίου τεστ προετοιμασίας με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό που προβλέπει ασφυκτική πίεση στον αντίπαλο, κατοχή μπάλας και την ομάδα του να βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Μιλώντας εξάλλου στα κανάλια Novasports είπε ότι… «θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ίδιο αγωνιστικό στιλ. Πρέπει να είμαστε πιεστικοί απέναντι στον αντίπαλο και να έχουμε πιο γρήγορες αντιδράσεις. Αυτό δεν αλλάζει. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί».