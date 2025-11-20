Ακολουθώντας μέρος της προπόνησης, ο Χαμζά Μεντίλ δείχνει να μην έχει ανακτήσει επίπεδο ετοιμότητας κι έτσι μειώθηκαν οι πιθανότητες επιστροφής του στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Μαροκινός αριστερός full back είχε τραυματιστεί στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό πριν από περίπου έναν μήνα. Είχε μεσολαβήσει μάλιστα αντίστοιχο διάστημα απουσίας λόγω θλάσης. Καθώς από τις αρχές της εβδομάδας μπήκε σε διαδικασία συμμετοχής σε μέρος του ομαδικού προγράμματος προπόνησης επικράτησε η αίσθηση περί επιστροφής του στη δράση στον εκτός έδρας αγώνα (23/11) με την ΑΕΚ. Ωστόσο, σήμερα (20/11) ακολούθησε και πάλι μέρος του προγράμματος κι έτσι μειώθηκαν οι πιθανότητες συμμετοχής του.

Αν δεν αλλάξει κάτι στο 48ώρο που μεσολαβεί έως την αναμέτρηση στην Αθήνα, ο Μανόλο Χιμένεθ είτε θα δώσει φανέλα βασικού στον Μάρτιν Φρίντεκ είτε θα χρησιμοποιήσει τον Άλβαρο Τεχέρο στην αριστερή πλευρά και τον Νοά Φαντιγκά στην αντίστοιχη δεξιά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάσος Δώνής ενώ ο Μισεουεί, Γένσεν και Καντεβέρε συνεχίζουν τις θεραπείες τους.