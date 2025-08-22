Έγιναν γνωστές οι επιλογές του προπονητή του Ατρόμητου, Λεωνίδα Βόκολου, για το ματς της πρεμιέρας κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ατρόμητου ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (23/8) για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 2025/26. Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Παρασκευής, ο προπονητής της ομάδας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς. Εκτός επιλογών έχει μείνει ο Σωτήρης Τσιλούλης που έχει υποστεί τραυματισμό στο γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αυτή την αποτελούν οι: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.