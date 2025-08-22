Ατρόμητος: Πρεμιέρα χωρίς τον Τσιλούλη για τον Παναιτωλικό
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Ατρόμητου ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (23/8) για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 2025/26. Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Παρασκευής, ο προπονητής της ομάδας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς. Εκτός επιλογών έχει μείνει ο Σωτήρης Τσιλούλης που έχει υποστεί τραυματισμό στο γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Αυτή την αποτελούν οι: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.