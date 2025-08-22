Μια αρκετά… πιπεράτη αποκάλυψη είχε κάνει ο Χάβι Μαρτίνεθ για τον πρώην συμπαίκτη του και... επόμενο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει το deal με τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα για να φορέσει τα πράσινα. Το διαδίκτυο πήρε… φωτιά για τη σημαντική αυτή μεταγραφή, ενώ ανασύρθηκε και μια… πιπεράτη αποκάλυψη. Ο Χάβι Μαρτίνεθ, σε συνέντευξή του, είχε αναφερθεί στον τότε συμπαίκτη του στην Μπάγερν, Ρενάτο Σάντσες, στα… εντυπωσιακά προσόντα του.

Ο Ισπανός μέσος είχε ξεκαθαρίσει πως γενικά δεν συνήθιζε να παρατηρεί τα σώματα των συμπαικτών του, ούτε όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στα αποδυτήρια ή στα ντους. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή του για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή: τον Ρενάτο Σάντσες.

«Συνήθως δεν τους κοιτάζω, αλλά του Ρενάτο Σάντσες πραγματικά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως έκθεμα» , είχε τονίσει με νόημα ο Χάβι Μαρτίνεθ, συνοδεύοντας μάλιστα την αποκάλυψη και με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών.