Παναθηναϊκός: Όταν ο Μαρτίνεθ είχε μιλήσει για τα... προσόντα του Σάντσες
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει το deal με τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα για να φορέσει τα πράσινα. Το διαδίκτυο πήρε… φωτιά για τη σημαντική αυτή μεταγραφή, ενώ ανασύρθηκε και μια… πιπεράτη αποκάλυψη. Ο Χάβι Μαρτίνεθ, σε συνέντευξή του, είχε αναφερθεί στον τότε συμπαίκτη του στην Μπάγερν, Ρενάτο Σάντσες, στα… εντυπωσιακά προσόντα του.
Ο Ισπανός μέσος είχε ξεκαθαρίσει πως γενικά δεν συνήθιζε να παρατηρεί τα σώματα των συμπαικτών του, ούτε όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στα αποδυτήρια ή στα ντους. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή του για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή: τον Ρενάτο Σάντσες.
Δείτε Επίσης«Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που έκριναν την απόφαση του Ρενάτο Σάντσες, σημείο καμπής για εκείνον η σεζόν στον Παναθηναϊκό»
«Συνήθως δεν τους κοιτάζω, αλλά του Ρενάτο Σάντσες πραγματικά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως έκθεμα» , είχε τονίσει με νόημα ο Χάβι Μαρτίνεθ, συνοδεύοντας μάλιστα την αποκάλυψη και με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.