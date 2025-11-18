Μιλώντας σε Μέσο της χώρας του, ο Άντονι αποκάλυψε ότι η Μπάγερν Μονάχου ήθελε να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι, ο ίδιος όμως διάλεξε... Μπέτις.

Ο Άντονι είναι αναμφισβήτητα ένας από τους ποδοσφαιριστές που όταν βρέθηκε στο κατάλληλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον «αναγεννήθηκε». Ο ίδιος, άλλωστε, αυτό έχει υποστηρίξει αναφερόμενος φυσικά στην μετακίνησή του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Μπέτις.

Ήδη από το δεύτερο μισό της περασμένος σεζόν, όταν και δόθηκε αρχικά δανεικός στους Ανδαλουσιάνους, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ υπήρξε καθοριστικός για την ομάδα του, ενώ και φέτος έχει ξεκινήσει με το πόδι στο... γκάζι. Ο Άντονι, ο οποίος δεν δικαιολόγησε ποτέ τα λεφτά που δαπάνησε η Γιουνάιτεντ για τον αποκτήσει από τον Άγιαξ, αλλά στην Μπέτις έχει βρει ξανά τον εαυτό του.

Ο ίδιος, μιλώντας στην «Globo» αποκάλυψε ότι βρέθηκε κοντά στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία προσπάθησε να τον κάνει δικό της το περασμένο καλοκαίρι έχοντας μάλιστα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βινσέντ Κομπανί!

«Η Μπάγερν προσπάθησε να με αποκτήσει τις τελευταίες 24 ώρες του καλοκαιρινού παραθύρου. Ο Κομπανί με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος, μιλήσαμε και μου είπε ότι ήταν πάντα μεγάλος θαυμαστής του παιχνιδιού μου. Αλλά είχα δώσει τον λόγο μου στην Μπέτις και δεν γινόταν να τους προδώσω. Η Μπέτις για μένα σημαίνει ευτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος