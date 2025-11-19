Ο Μπόατενγκ «ξεσπά» για το θάνατο της κοπέλας του: «Έχασα κάποιον που αγαπούσα πολύ και τα μέσα μου στέρησαν το δικαίωμα να πενθήσω»
Ο Ζερόμ Μπόατενγκ, πρώην αστέρας της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι, μίλησε για πρώτη φορά για την αυτοκτονία της συντρόφου του, Kάσια Λένχαρντ η οποία αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο του 2021 στο σπίτι της στο Βερολίνο.
«Έχασα κάποιον που αγαπούσα πολύ και είχα δηλώσει τότε δημόσια ότι τα μέσα μου στέρησαν το δικαίωμα να θρηνήσω. Μπορώ να απαντήσω μόνο σε ό,τι υπάρχει μέσα σε έναν άνθρωπο. Ακόμα επεξεργάζομαι τον θάνατό της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην αμυντικός, σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ της γερμανικής τηλεόρασης.
Former Bayern Munich and Manchester City player Jerome Boateng has addressed his ex-girlfriend's suicide for the first time - saying he has been 'denied the right to grieve'. pic.twitter.com/kL0Or7KOsKNovember 19, 2025
Η Κάσια Λένχαρντ βρέθηκε νεκρή λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Μπόατενγκ απηύθυνε σοβαρές κατηγορίες εναντίον της, λέγοντας σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «BILD» πως: «απείλησε να καταστρέψει την καριέρα μου και με εκβίασε με ψευδείς κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία».
Όταν ρωτήθηκε στο ντοκιμαντερ για αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο επί χρόνια διεθνής Γερμανός παραδέχτηκε ότι «εκτίμησα λανθασμένα την κατάσταση, εκ των υστέρων, ίσως έπρεπε να είχα χειριστεί την υπόθεση καλύτερα τότε».
Μάλιστα λίγες ημέρες μετά τον άδικο χαμό της Λέντχαρτ, η μητέρα του Μπόατενγκ έστειλε ένα έγγραφο σε έναν δικηγόρο στο Βερολίνο με κατηγορίες εναντίον του γιου της: «Για χρόνια, ο γιος μου κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά γυναίκες, τώρα η Κάσια Λένχαρτ αυτοκτόνησε και ακόμα δεν θέλει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμπεριφοράς του».
Πέρυσι, ο Μπόατενγκ κρίθηκε ένοχος για σωματική επίθεση στην πρώην κοπέλα του, αλλά απέφυγε τη φυλάκιση, λαμβάνοντας ποινή 190.000 ευρώ με αναστολή, μαζί με μια προειδοποίηση για προμελετημένη σωματική βλάβη στη μητέρα των δίδυμων παιδιών του το 2018.
Μπορεί ο Γερμανός να γλίτωσε τη φυλακή, όμως η ποινή αυτή έβαλε «φρένο» στην επιστροφή του στη Μπάγερν Μονάχου. Η πρόταση του Κομπάνι να συμμετάσχει σε μερικές προπονήσεις ως κόουτς προκάλεσε την κατακραυγή των οπαδών, οι οποίοι θεώρησαν εντελώς ακατάλληλη τη συνεργασία του με τον σύλλογο και ζήτησαν την άμεση ανάκληση της απόφασης, κάτι το οποίο και έγινε.
The Südkurve protesting against Jérôme Boateng returning to the club— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 18, 2025
'Whoever gives the perpetrator space bears his guilt - Boateng, pi*s off!'
'No place for character pigs in our club. No more place for Boateng'
'No stage/platform for perpetrators. Pi*s off Boateng!'
📸… pic.twitter.com/ShKFN8PL9b
