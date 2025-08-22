Ο δημοσιογράφος της «A Bola», Φρανσίσκο Σέμπε, μιλάει στο Gazzetta για τον Ρενάτο Σάντσες, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πορτογάλος και το κίνητρο της επανασύνδεσης με τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει… βόμβα, που θα προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ενδεχόμενη απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που έχει το βιογραφικό του Ρενάτο Σάντσες;

Ο Φρανσίσκο Σέμπε από την πορτογαλική «A Bola» μιλάει στο Gazzetta και εξηγεί τους λόγους που ο συμπατριώτης του, πήρε την απόφαση να έρθει στα μέρη μας, για λογαριασμό του Παναθηναϊκό. Στέκεται στη σημασία της παρουσίας του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας και κάνει την πρόβλεψη πως αυτή η σεζόν θα αποτελέσει το σημείο καμπής στην καριέρα του Ρενάτο Σάντσες.

Ξεκινώντας, γιατί πιστεύεις ότι ο Ρενάτο Σάντσες πήρε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό;

Κατά την γνώμη μου, στην ηλικία των 28 ετών και στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ρενάτο Σάντσες, έπαιξαν για εκείνον καθοριστικό ρόλο, δύο παράγοντες. Πρώτα και κύρια το να σμίξει ξανά με τον Ρουί Βιτόρια, τον προπονητή που τον εκτόξευσε στο διάστημα της κοινής τους παρουσίας στην Μπενφίκα. Τον άνθρωπο, δηλαδή, που κατάφερε να πάρει από τον Ρενάτο Σάντσες, τον καλύτερό εαυτό. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με την ευκαιρία που έψαχνε, όντας σε καλή φυσική κατάσταση, να αποτελέσει βασικό γρανάζι της μηχανής της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός προσέφερε και τα δύο αυτά στοιχεία και αυτός είναι ο λόγος που ο ποδοσφαιριστής πήρε αυτήν την απόφαση.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής; Θεωρείς ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό;

Αυτή είναι και η ερώτηση που υποθέτω ότι όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θα ήθελε να ξέρει την απάντηση. Έτσι, δεν είναι; Οι τραυματισμοί έχουν αποτελέσει ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Ρενάτο Σάντσες, εδώ και αρκετά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, το τελείωμα της περσινής σεζόν, μπορεί να αποτελέσει μία αχτίδα ελπίδας για εκείνον. Μετά από όλα, ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε η Μπενφίκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φάνηκε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να δούμε αν ο Ρενάτο Σάντσες μπορεί να ανταποκριθεί, παίρνοντας συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια του. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή που βρισκόταν στη Λιλ.

Είναι αλήθεια ότι οι γιατροί βρήκαν την αιτία των συχνών τραυματισμών του Ρενάτο Σάντσες, αλλά και τη λύση για το πρόβλημα;

Αυτό είναι ένα ζήτημα που προέκυψε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα του Ρενάτο Σάντσες είχε να κάνει με την παραγωγή κολλαγόνου από τον οργανισμού του. Της πρωτεΐνης, δηλαδή, που βοηθάει στην ενδυνάμωση των μυών και των αρθρώσεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση για αυτό το θέμα. Μόνο ο χρόνος μπορεί να δώσει απάντηση στο κατά πόσον θα βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή το να του δοθεί αυτή η πρωτεΐνη. Κανείς δεν μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει πως θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του και αν πράγματι αυτό θα αποτελέσει λύση.

Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι για τον Ρενάτο Σάντσες το γεγονός ότι θα δουλέψει και πάλι υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια;

Πιστεύω ότι η επανασύνδεση του με τον Ρουί Βιτόρια θα αποδειχθεί καθοριστική στο να επιστρέψει ο Ρενάτο Σάντσες σε ένα καλό επίπεδο. Μιλάμε για έναν προπονητή που γνωρίζει άριστα τον ποδοσφαιριστή. Ο Ρενάτο Σάντσες γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο παιχνιδιού που επιλέγει ο συγκεκριμένος προπονητής. Η μετακίνηση αυτή θα έχει, δεδομένα, αντίκτυπο και στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Ο Ρουί Βιτόρια ξέρει ακριβώς πως πρέπει να διαχειριστεί τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου παίκτη.

Τι πιστεύουν οι Πορτογάλοι οπαδοί για τον Ρενάτο Σάντσες και το κατά πόσον μπορεί να επανέλθει στα ψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πιάσει στο ξεκίνημα της καριέρας του;

Σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, είναι λίγοι οι Πορτογάλοι φίλαθλοι που πιστεύουν ότι ο Ρενάτο Σάντσες μπορεί να φτάσει και πάλι στην κατάσταση που ήταν στο ξεκίνημα της καριέρας του. Είχε πολλούς τραυματισμούς και εκτός αυτού το κύριο χαρακτηριστικό του, που είναι η εκρηκτικότητα, είναι δύσκολο να ανακτηθεί στον απόλυτο βαθμό, αν δεν είναι στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτή η σεζόν στον Παναθηναϊκό, θα αποτελέσει το σημείο καμπής για τον Ρενάτο Σάντσες.

Πιστεύεις ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα; Πώς θα περιέγραφες τον χαρακτήρα του;

Ναι, πιστεύω ότι ο Ρενάτο Σάντσες μπορεί να προσαρμοστεί. Σε κλειστά παιχνίδια, μπορεί να δώσει λύσεις και να σπάσει το τείχος της αντίπαλης άμυνας. Μπορεί να δώσει ταχύτητα στην μεσαία γραμμή. Έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και αυτό έχει πάντα σημασία για οπαδούς με πάθος, όπως είναι οι Έλληνες. Από πλευράς προσωπικότητας, οι πολλοί τραυματισμοί έχουν αφήσει το δικό τους αντίκτυπο στον ποδοσφαιριστή. Παρ’ όλα αυτά, δεν τα παράτησε ποτέ και έδειξε ότι έχει τον τρόπο να επιστρέφει. Εκτός αγωνιστικών χώρων είναι παιδί που κάνει ήσυχη ζωή, χωρίς να έχει ποτέ προκαλέσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, όση φήμη και αν απέκτησε.

Κλείνοντας, υπήρξε ενδεχόμενο μετά το τέλος της προηγούμενης σεζόν, να διατηρήσει η Μπενφίκα τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της;

Η Μπενφίκα δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν και η οποία άγγιζε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε η σκέψη για επέκταση του δανεισμού, αλλά τελικώς αυτή δεν προχώρησε.