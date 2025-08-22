Η «Equipe» επιβεβαιώνει πως ο Ρενάτο Σάντσες θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας ότι στη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν προβλέπεται ρήτρα αγοράς.

Ανατροπή της ανατροπής και τελικά νικητές στη διεκδίκηση του Πορτογάλου μέσου βγήκαν οι Πράσινοι, όπως αποκάλυψε το Gazzetta. Ο Σάντσες αναμένεται το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας, ο 28χρονος χαφ, που έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2027, θα μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού, χωρίς να υπάρχει προοπτική κανονικής μεταγραφής.

«Τις τελευταίες ημέρες, οι Τούρκοι πίστευαν πως είχαν το προβάδισμα, με τη φόρμουλα δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ωστόσο, στην Ελλάδα αναμένεται να καταλήξει ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν (28 ετών, με συμβόλαιο έως το 2027). Ο τύπος της συμφωνίας παραμένει ο ίδιος, γύρω από έναν προσωρινό δανεισμό. Όμως, αυτή τη φορά, χωρίς οψιόν αγοράς» τονίζει το δημοσίευμα της Equipe.