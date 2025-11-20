Ο προπονητής της Βαλένθια, Κάρλος Κορμπεράν, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην τεχνικό διευθυντή της Βαλένθια, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ενσωματώθηκε αισίως στον Παναθηναϊκό.

Στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού προστέθηκε αισίως ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στο προσωπικό του τριφυλλιού μετά το επίσημο «διαζύγιο» με τη Βαλένθια.

Πίσω στην Ισπανία ο προπονητής των Νυχτερίδων κι άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, αποχαιρέτησε τον πρώην συνεργάτη του και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη σχέση τους στη Βαλένθια, την οποία περιέγραψε ως εγκάρδια.

«Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Θα έλεγα ότι η σχέση του Κορόνα με τον σύλλογο είναι πιο μακροχρόνια από τη δική μου, και κατά τη διάρκεια του χρόνου που έχουμε συνεργαστεί, η σχέση μας υπήρξε εγκάρδια, στενή και καθημερινή.

Επομένως, του εύχομαι καλή τύχη, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, σε αυτό το νέο κεφάλαιο» τόνισε χαρακτηριστικά σε ερώτηση για τη θητεία του Κορόνα στο ισπανικό κλαμπ. Θυμίζουμε πως ο Κορόνα κατείχε θέση αθλητικού διευθυντή στη Βαλένθια από το 2020 και ήταν ένα από τα πρόσωπα πίσω από την πρόσληψη του Κάρλος Κορμπεράν στον πάγκο πίσω στον Δεκέμβριο του 2024.