Οι χρηματιστηριακές αξίες των ομάδων της Stoiximan Super League και οι πολυτιμότεροι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2025/26.

Καθώς η νέα σεζόν της Stoiximan Super League πλησιάζει, πολλοί φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναρωτιούνται για το οικονομικό προφίλ των ομάδων τους. Πόσα αξίζουν τα ρόστερ τους σήμερα; Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί παίκτες στη λίγκα; Και φυσικά, πώς έχουν επηρεαστεί οι συνολικές αξίες των συλλόγων μετά τις μεταγραφές του καλοκαιριού;

Το ενδιαφέρον φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στους τέσσερις «μεγάλους», αλλά επεκτείνεται και σε ομάδες που συνήθως κινούνται πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Με το πρωτάθλημα να ξεκινά στις 23 Αυγούστου, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις τρέχουσες χρηματιστηριακές αξίες των συλλόγων με βάση τα στοιχεία του Transfermarkt, αφού αυτές ξεπερνούν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.

Η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων φέτος

Στην κορυφή του σχετικού πίνακα παραμένει ο Ολυμπιακός, με συνολική αξία στα 102,45 εκατ. ευρώ, κυριαρχώντας έτσι στο οικονομικό σκηνικό του πρωταθλήματος. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 94,83 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΠΑΟΚ παραμένει σε υψηλά επίπεδα με 88,75 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΚ με 70,98 εκατ. ευρώ συμπληρώνει την πρώτη τετράδα, η οποία ξεχωρίζει με μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες.

Πιο πίσω, ο Άρης φτάνει τα 42,1 εκατ. ευρώ και κατατάσσεται πέμπτος. Οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα, με τον ΟΦΗ στα 14,55 εκατ. ευρώ, τον Αστέρα Aktor στα 11,58 εκατ. ευρώ, τον Λεβαδειακό στα 11,5 εκατ. ευρώ και τον Πανσερραϊκό στα 11,4 εκατ. ευρώ. Ο Παναιτωλικός, η Κηφισιά, η ΑΕΛ Novibet, ο Ατρόμητος και ο Βόλος δεν υπερβαίνουν σε εκτιμώμενη αξία τα 12 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα δείχνει καθαρά το χάσμα ανάμεσα στο Big-5 και τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, ωστόσο τα νούμερα αυτά είναι ενδεικτικά και επηρεάζονται από τον αριθμό των παικτών που έχει η κάθε ομάδα στο ρόστερ της.

Αναλυτικά τα ποσά:

Ολυμπιακός 102.450.000€

Παναθηναϊκός 94.830.000 €

ΠΑΟΚ 88.750.000 €

ΑΕΚ 70.980.000 €

Άρης 42.100.000 €

ΟΦΗ 14.550.000 €

Αστέρας Aktor 11.580.000 €

Λεβαδειακός 11.500.000 €

Πανσερραϊκός 11.400.000 €

Παναιτωλικός 11.300.000 €

Κηφισιά 10.200.000 €

ΑΕΛ Novibet 10.130.000 €

Ατρόμητος 9.430.000 €

Βόλος 9.150.000 €

Η σύγκριση με τη σεζόν 2024/25

Η σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν δείχνει πως έχουν καταγραφεί ενδιαφέρουσες μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στους μεγάλους και στους μικρότερους συλλόγους παραμένει εμφανής σε κάθε περίπτωση όμως.

Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει πέρσι τα 135,5 εκατ. ευρώ σε αποτίμηση αξίας, ενώ ο ΠΑΟΚ βρισκόταν στα 125,18 εκατ. ευρώ και ήταν δεύτερος στη σχετική λίστα. Ο Παναθηναϊκός ακολουθούσε με αξία 97,78 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με φέτος, ενώ η ΑΕΚ είχε 74,25 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρουσες αλλαγές παρατηρούνται και στις «μικρότερες» ομάδες. Ο ΟΦΗ πέρσι είχε 16,88 εκατ. ευρώ και φέτος κατέγραψε μικρή πτώση στα 14,55 εκατ. ευρώ, ενώ ο Αστέρας Aktor από 14,68 εκατ. ευρώ έπεσε στα 11,58 εκατ. ευρώ. Ο Λεβαδειακός ήταν 10,88 εκατ. ευρώ και τώρα κινείται στα 11,5 εκατ. ευρώ, με μια ελαφριά άνοδο.

Ο Πανσερραϊκός είχε 14,5 εκατ. ευρώ αξία, αλλά φέτος κατέγραψε μικρή μείωση στα 11,4 εκατ. ευρώ. Ο Παναιτωλικός από 11,78 εκατ. ευρώ υποχώρησε στα 11,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε από 6,58 εκατ. ευρώ στα 10,2 εκατ. ευρώ, Σε χαμηλά ποσά κινείται και η ΑΕΛ Novibet που από 7,13 εκατ. ευρώ πήγε στα 10,13 εκατ. ευρώ. Ο Ατρόμητος από 11,58 εκατ. ευρώ βρέθηκε στα 9,43 εκατ. ευρώ και ο Βόλος από 11,53 εκατ. ευρώ πήγε στα 9,15 εκατ. ευρώ.

Οι πολυτιμότεροι παίκτες στη Stoiximan Superleague

Ξεχωριστή ενότητα αποτελούν και οι ατομικές αξίες των παικτών που θα αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Το θετικό είναι ότι στις πρώτες θέσεις του σχετικού πίνακα του Transfermarkt βρίσκονται Έλληνες παίκτες, οι οποίοι θεωρούνται ως σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για τις ομάδες τους.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ είναι ο παίκτης-διαμάντι της Super League που αποτιμάται περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους.. Στα 17 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αξία του Έλληνα χαφ από το Transfermarkt, ένας υπερ-πολύτιμος ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ που αρνήθηκε σθεναρά να τον παραχωρήσει φέτος το καλοκαίρι.

Δεύτερος πιο «ακριβός» παίκτης είναι ο Φώτης Ιωαννίδης που ακολουθεί με 15 εκατ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί ένα πολύ δυνατό χαρτί για τον Παναθηναϊκό.

Στα 12 εκατ. ευρώ βρίσκονται οι Χρήστος Μουζακίτης και Σαντιάγο Έσε από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Τετέ του Παναθηναϊκού φτάνει τα 11 εκατ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αξία, με βάση το Transfermarkt.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με 10 εκατ. ευρώ, κοστολογείται περισσότερο από τους υπόλοιπους τερματοφύλακες, ενώ την οκτάδα συμπληρώνουν οι Ανάς Ζαρουρί, Φακούντο Πελίστρι και Κίριλ Ντεσπόντοφ, με 8 εκατ. ευρώ έκαστος.

Αναλυτικά η κατάταξη: