Ο Χουλιάν Κουέστα θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Άρη καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου ενώ ο Ισπανός τερματοφύλακας θα ταξιδέψει σήμερα (22/8) στην Τουρκία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να υπογράψει στην Αντάλιασπορ.

Τέλος εποχής για τον… τελευταίο των Μοϊκάνων καθώς ο Χουλιάν Κουέστα υπήρξε ο μοναδικός από τους ξένους ποδοσφαιριστές που είχαν παραμείνει στον Άρη από το καλοκαίρι του 2018, στη νέα αρχή των «κίτρινων» με την επιστροφή τους στη Stoiximan Superleague. Ο Ισπανός τερματοφύλακας παρέμεινε στην ομάδα για επτά διαδοχικά χρόνια κι έγραψε το όνομά του στην κορυφή της λίστας των ξένων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές. Κατά το Transfermarkt, με 224 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο 34χρονος γκολκίπερ υπερέχει έναντι όλων των ξένων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας.

Πηγαίνοντας στο διαζύγιο, αυτό χαρακτηρίζεται αναμενόμενο από τη στιγμή που η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν μη ανατρέψιμη. Η απόφαση απομάκρυνσης του Ισπανού ποδοσφαιριστή – είχε συμβόλαιο έως το 2027 – φάνηκε μέσα από την απόκτηση των Γιώργου Αθανασιάδη, Λόβρο Μάϊκιτς και ήταν διοικητική. Το δε προδιαγεγραμμένο τέλος φάνηκε από τη μη χρησιμοποίησή του από τη στιγμή της πλήρους ενσωμάτωσης των άλλων δύο τερματοφυλάκων. Ο αποκλεισμός του από την ευρωπαϊκή λίστα στοιχειοθέτησε το πρώτο βασικό μήνυμα.

Στις προηγούμενες ημέρες, ο Χουλιάν Κουέστα δέχθηκε πρόταση από την Αντάλιασπορ αλλά αυτή απορρίφθηκε, κυρίως, για οικονομικούς λόγους. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι Τούρκοι επανήλθαν προσφέροντάς του ένα ποσό – κατά 30% - μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιό του με τον Άρη. Διαπιστώνοντας ότι δεν θα αλλάξει το παραμικρό ως προς τον ρόλο του στην ομάδα, ο 34χρονος αποδέχθηκε την πρόταση των Τούρκων και σήμερα θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το διετές κλειστό συμβόλαιο συνεργασίας που του πρόσφερε η Αντάλιασπορ. Κατά τις ίδιες πηγές, το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 900.000 ευρώ.

Από τη Βίσλα Κρακοβίας στον Άρη

Η αλήθεια είναι ότι η άφιξη του Χουλιάν Κουέστα στον Άρη ήταν περισσότερο ζήτημα συγκυριών. Ο Ισπανός ανήκε στη Βίσλα Κρακοβίας αλλά η οικονομική ασυνέπεια της πολωνικής ομάδας απέναντί του, καλλιέργησε μια ευκαιρία για τον Άρη. Μαζί με τον αδερφικό φίλο του, Φραν Βέλεθ, αποκτήθηκαν «πακέτο» από τους «κίτρινους» το καλοκαίρι του 2018. Ο Χουλιάν δεν κόστισε περισσότερα από 80.000 ευρώ και τελικώς έφτασε στη Θεσσαλονίκη επί ημερών Πάκο Ερέρα ο οποίος τον γνώριζε από τα χρόνια συνύπαρξής τους στην Ισπανία. Είναι ευνόητο ότι συνεκτιμήθηκε το μεγάλωμά του στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Σεβίλλης ασχέτως του ότι δεν είχε μετρήσει περισσότερες από μόλις μία συμμετοχή στην επαγγελματική ομάδα καθότι ανδρώθηκε στη δεύτερη ομάδα του ισπανικού club.

Η σχέση του Άρη με τον Κουέστα θύμισε καρδιογράφημα καθώς υπήρξαν στιγμές αποθέωσής του αλλά κι έντονης κριτικής. Κύριο επιχείρημα των επικριτών του ήταν οι αντιδράσεις του στα μεγάλα παιχνίδια παράλληλα της αδυναμίας του στην ολοκληρωτική απορρόφηση της πίεσης που εμπεριέχουν. Το πρόσωπό του τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο στο κάδρο των ευθυνών εκείνου του αποκλεισμού από τη Μόλντε ή και την Αστάνα, τον στοίχειωσε όμως εκείνο το λάθος στον αγώνα του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό με το περιβόητο «κρυφτούλι» του Μπουχαλάκη.

Ωστόσο, σ’ αυτή την επταετία ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Όλοι όσοι αποκτήθηκαν σ’ αυτό διάστημα δεν ήταν καλύτεροί του. Πλέον το κεφάλαιο «Κουέστα» κλείνει ολοκληρωτικά με τη συμφωνία του Άρη μαζί του για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του αλλά και το ταξίδι του Ισπανού στην Τουρκία για να υπογράψει στην Αντάλιασπορ.