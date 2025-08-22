Μεγάλη είναι η έμφαση που δίνει η ΚΕΔ στην προστασία της υγείας των παικτών και ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει τραυματισμός στο κεφάλι.

Ο Στεφάν Λανουά μίλησε για τις περιπτώσεις που ένας παίκτης προσποιείται τραυματισμό και επηρεάζει τον διαιτητή δείχνοντας και παραδείγματα κίτρινων καρτών που βγήκαν για φάουλ που κακώς δόθηκαν. Υφίσταται όμως μία άλλη παράμετρος. Αυτή της προστασίας της υγείας των παικτών και ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει με χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έδειξε και δύο παραδείγματα προς αποφυγή. Ένα σε σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι του Ελ Καμπί με παίκτη του Πανσερραϊκού όπου το ματς το συνέχισε (κακώς όπως αναφέρθηκε σχετικά) ο διαιτητής και μετά μπήκε γκολ για τους Πειραιώτες και μία σε χτύπημα στο κεφάλι του Τζοβάβα, όπου το παιχνίδι διεκόπη 45 δεύτερα αφότου χτύπησε ο παίκτης του Ατρόμητου. Κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό. Δεν είναι αποδεκτό σε καμία των περιπτώσεων. Με το χτυπά το κεφάλι του ένας παίκτης πρέπει αμέσως να διακόπτεται το παιχνίδι.