Τις νέες φανέλες που θα φοράνε οι παίκτες της ομάδας στην Super League που αρχίζει σε λίγες ημέρες παρουσίασε ο Πανσερραϊκός.

Με μοντέλα τους Τέλη Καρασαλίδη, Βέρνον Ντε Μάρκο, Λευτέρη Λύρατζη και Φραν Τιναγλίνι, ο Πανσερραϊκός παρουσίασε τις φανέλες που θα φοράει η ομάδα τη νέα αγωνιστική χρονιά. Όσοι βρέθηκαν στην ωραία αυτή εκδήλωση ευχήθηκαν οι φανέλες να φέρουν γούρι και να καταφέρει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία όσο γίνεται πιο νωρίς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των... λιονταριών έχει ως εξής: «Τις νέες εμφανίσεις της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, τις οποίες επιμελήθηκε η εταιρεία ένδυσης Erreà Sport σε συνεργασία με την Spot Team , παρουσίασε το μεσημέρι της Τετάρτης 20/08/2025 η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, στην αίθουσα τύπου του Δημοτικού γηπέδου Σερρών.

Την ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κ. Σωτήριος Μάρκου, ο οποίος ανακοίνωσε τις νέες εμφανίσεις εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίηση της ομάδας για την συνεργασία.

Ο ιδρυτής της Spoteam, Αριστοτέλης Ευθυμιάδης σημείωσε πως ο Πανσερραϊκός είναι μια ιστορική ομάδα και είναι χαρά τους, που μέσα από την συνεργασία με την Errea, μπορούν να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια.

Οι νέες εμφανίσεις που φόρεσαν οι Τέλης Καρασαλίδης, Βέρνον Ντε Μάρκο, Λευτέρης Λύρατζης και Φραν Τιναγλίνι θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 20/08 στο Panserraikos Store».