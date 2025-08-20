ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ο πρόεδρος της Σλάβια επιβεβαίωσε το deal για Ζαφείρη
Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Ζαφείρης. Οι Θεσσαλονικείς συμφώνησαν με τη Σλάβια Πράγας να κάνουν δικό τους τον διεθνή Έλληνα χαφ από την 1η Ιανουαρίου, με το deal να κλείνει στα 10+2 εκατομμύρια ευρώ και σύντομα θα πέσουν οι υπογραφές.
Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ ήταν... δύσκολος διαπραγματευτής για τους Ασπρόμαυρους, όμως τελικά ενέδωσε στις πιέσεις του ΠΑΟΚ και της πλευράς του ίδιου του 22χρονου μέσου, ο οποίος ήθελε να επαναπατριστεί για λογαριασμό των Θεσσαλονικιών.
Ο πρόεδρος του κλαμπ της Τσεχίας με ανάρτηση του στο X επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για συμφέρουσα λύση για όλες τις πλευρές.
«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο Ζάφι θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Γιάροσλαβ Τβρντικ.
Ano, nalezli jsme reseni vyhodne pro vsechny strany. Zafi si se Slavii zahraje Ligu mistru, od ledna pak za Paok 👍 https://t.co/Cd4S1eEiCA— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 20, 2025
