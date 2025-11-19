Στους τελευταίους των τελευταίων η SuperLeague στην χρησιμοποίηση νεαρών παικτών!

Πρόσφατη έρευνα κατέταξε το πρωτάθλημα της Superleague στις τελευταίες θέσεις στη χρησιμοποίηση εγχώριων παικτών κάτω των 21 ετών.

Η ιστοσελίδα CIES Football Observatory στην τελευταία της έρευνα κατατάσσει τα 50 κορυφαία πρωταθλήματα παγκοσμίως σύμφωνα με το ποσοστό των λεπτών που έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές κάτω των 21 που είναι επιλέξιμοι για την εθνική ομάδα της χώρας του πρωταθλήματος που συμμετέχουν, με τα νούμερα αυτά να βασίζονται στο ημερολογιακό έτος 2025 και όχι στη σεζόν 24-25.

Την πρώτη θέση στην έρευνα αυτή λοιπόν, κατέλαβε το πρωτάθλημα της Αυστραλίας, οπού οι ποδοσφαιριστές κ21 κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσοστό λεπτών συμμετοχής (17,7%), με εκείνα της Σερβίας (15,8%) και της Δανίας (11,7%) να συμπληρώνουν τη τριάδα.

Η χώρα μας δυστυχώς κυμαίνεται στα χαμηλά «πατώματα» και πιο συγκεκριμένα στην τέταρτη θέση από το τέλος σε ισοβαθμία με τη Premier League και τη λίγκα του Κατάρ. Τόσο εμείς όσο και οι Άγγλοι με τους Άραβες, χρησιμοποιούμε στα πρωταθλήματα μας νεαρούς ποδοσφαιριστές μόλις στο 2,4%, ενώ κατά μέσο όρο κάθε σύλλογος της Superleague δίνει μόλις 2,6! λεπτά συμμετοχής σε νεαρούς Έλληνες παίκτες ανά αγώνα, ένα αρκετά απογοητευτικό νούμερο.

Για την ιστορία την τελευταία τριάδα συμπληρώνει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με 2,1%, η Serie A με το επίσης απογοητευτικό 1,9%, ενώ αρνητική «πρωταθλήτρια» στην έρευνα της CIES είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου χρησιμοποιούν εγχώριους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 σε ποσοστό 0,3% που μεταφράζεται σε 0,6 λεπτά ανά ομάδα.