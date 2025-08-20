Ζαφείρης – ΠΑΟΚ: Το παρασκήνιο του deal των 10+2 εκατ. ευρώ, ο ρόλος της οικογένειας Σαββίδη και η... επόμενη κίνηση του Δικέφαλου

Οι κινήσεις τακτικής, οι εντάσεις, η «πολιτική», η πίεση του Ζαφείρη και η αμοιβή του στον ΠΑΟΚ

Η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ γράφει ήδη ιστορία. Όχι μόνο γιατί πρόκειται για την ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ από τον Δικέφαλο, αλλά και γιατί πίσω από το deal των 10+2 εκατομμυρίων ευρώ κρύβεται ένα παρασκήνιο γεμάτο εντάσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις και αποφασιστικές κινήσεις. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, έμοιαζε ανένδοτος.

«Ο Ζάφι δεν πωλείται», διαβεβαίωνε με στόμφο, θέλοντας να δείξει ότι ο 22χρονος Έλληνας μέσος ήταν αναντικατάστατος για τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Η πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Όμως, στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν καμία πρόθεση να εγκαταλείψουν την υπόθεση. Η οικογένεια Σαββίδη έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αποφασισμένη να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και μία από τις κορυφαίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το «πράσινο φως» για all-in πρόταση, αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με χαρακτηριστικά που λείπουν απόλυτα από τον ΠΑΟΚ. Η πορεία των διαπραγματεύσεων ήταν γεμάτη ανατροπές. Η προσωπική επιμονή του ίδιου του Ζαφείρη, που ξεκαθάρισε στον πρόεδρο ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να είναι κοντά στην οικογένειά του, έκανε το κλίμα πιο πιεστικό για την τσεχική ομάδα.

Στην Πράγα καταλαβαίνουν πως ο κύκλος του στην ομάδα έχει κλείσει. Το μόνο που τους κρατάει ειναι η συμμετοχή στην League Phase του Champions League. Από την πλευρά του, ο Έλληνας διεθνής έχει συμφωνήσει προφορικά με τον ΠΑΟΚ για 4ετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που ξεκινούν από το 1,6 εκατ. ευρώ. Ένας ποδοσφαιριστής με προοπτική, που έρχεται για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι το deal δεν έχει κλείσει ακόμη.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και μέρες και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Σλάβια επιμένει να γίνει η μεταγραφή τώρα αλλά ο παίκτης να παραμείνει μέχρι τις 31/12 στην Πράγα. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του δείχνει διατεθειμένος να συμβιβαστεί με αυτό το σενάριο, προκειμένου να διασφαλίσει την υπογραφή. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος της μεταγραφής –10+2 εκατ. ευρώ– αποτυπώνει τη βαρύτητα που δίνει η οικογένεια Σαββίδη στον στόχο αυτόν.

Μια κίνηση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως στρατηγική: να δείξει ότι στα 100 χρόνια του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ στοχεύει στην κορυφή. Και η ιστορία δεν σταματά εδώ. Παράλληλα με τον Ζαφείρη, οι «ασπρόμαυροι» κινούνται για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ, θέλοντας να ενισχύσουν καθοριστικά τον άξονά τους. Η επόμενη μεγάλη είδηση, λοιπόν, ίσως να μην αργήσει…